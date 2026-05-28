- В 1968 году я жила в общежитии, училась. Познакомилась там с молодым человеком, влюбилась и потеряла голову… И до сих пор не могу его забыть, мне бы хоть его увидеть, - тихо начинает свой рассказ Зинаида Георгиевна. – Я всю жизнь читала «Комсомолку», вот и решила обратиться в свою любимую газету…

Сейчас ей 77 лет: она на пенсии, а в прошлом году умер ее муж, с которым она вырастила двоих детей и воспитала внуков. Но есть история, которая до сих пор ее не отпускает. Почти 60 лет назад она встретила человека, которого полюбила по-настоящему. Его звали Рафаэль Галиев. А потом он просто исчез.

«ЗАБРАЛ ШИНЕЛЬ И УШЕЛ»

Зинаида Корнильцина всю жизнь прожила в Свердловске. В 1968 году она училась на отделочника, а жила в строительном общежитии на улице Генеральской. Совсем рядом располагалось другое общежитие - там жили будущие военные. Среди них и был Рафаэль.

- Рафик приехал из Башкирии учиться на военного. В Свердловске работал его брат, он был следователем. Мы сначала дружили, а потом я влюбилась так, что совсем голову потеряла. Осенью его забрали служить. Мы писали друг другу письма, отправляли фотографии. А в декабре родился наш сын, назвали Олегом. Помню, как девчонки из общежития встречали меня с малышом, - вспоминает женщина.

В декабре Рафаэля ненадолго отпустили со службы, чтобы он смог установить отцовство ребенка.

- Он зашел, поцеловал меня и ребенка, снял шинель и сказал: «Я сейчас приду». На стуле осталась его солдатская шинель. Мы сидели и ждали. Но Рафик вернулся только под утро: он молча забежал в комнату, забрал шинель и исчез. Тогда я посмотрела на сына и сказала: «Ну что, сынок, будем теперь с тобой одни жить и выживать», - говорит Зинаида Георгиевна.

Позже общие знакомые рассказали ей, что в ту ночь Рафаэль гулял с товарищами. Но были там и девушки. Одна из них приглянулась молодому парню. Впрочем, что именно произошло в ту ночь, Зинаида не знает до сих пор…

Саму Зинаиду в трудный для нее момент поддержал ее друг:

- У меня был очень строгий отец, я страшно боялась осуждения. Время тогда было тяжелое. И мой друг сказал мне: «Наплюй ты на этого Рафика. Давай я оформлю опеку над ребенком, чтобы сын не рос без отца, а ты не считалась матерью-одиночкой». Он очень помог нам… Но через десять лет погиб.

После предательства Зинаида старалась не вспоминать Рафаэля. Много работала, поднимала сына, жила ради него.

- Я сорок лет проработала отделочником. Днем забывалась в работе, а вечером меня ждал сын. Мы десять лет жили вдвоем, душа в душу. Потом я встретила другого человека, вышла замуж, взяла его фамилию - Лебедева. У нас родилась дочка. Но год назад мужа не стало, - рассказывает Зинаида Георгиевна.

Когда у Зинаиды Георгиевны родился сын, ей было 19 лет

«МНЕ ХОТЬ БЫ ОДИН РАЗ ЕГО УВИДЕТЬ»

А спустя много лет старые воспоминания неожиданно начали оживать.

- У меня есть внук, он уже отслужил в армии, ему 23 года. Он ко мне подошел и спросил, кем был его дед. А я – в слезы, мне так стыдно. У меня даже сын не знает, кто его отец! Захотелось найти Рафика, понять, что тогда произошло, - делится женщина.

Окончательно решиться на поиски ей помог разговор со священником в Верхотурье.

- Батюшка долго смотрел на меня и сказал: «Столько горя у тебя на лице». Я ему все рассказала. А он ответил: «Молодо-зелено было. Но вы судьбу сына сломали - он живет не своей судьбой, потому что не знает отца. Вам обязательно нужно встретиться». Я тогда спросила: «А где мне его искать спустя столько лет?» А он сказал: «Надо найти. Может быть, он даже не знает всей правды».

А это сын Зинаиды Георгиевны и Рафаэля в детстве

После этого Зинаида Георгиевна написала в программу «Жди меня». Но признается: боится не дождаться ответа - здоровье уже подводит.

- Рафика я все равно очень сильно люблю. Не смогла забыть его за всю жизнь. Мне бы только увидеться с ним - больше ничего не надо. Даже ДНК-тест готова сама оплатить. Хочу лишь спросить: почему все так получилось? Если у него есть совесть, если он настоящий мужчина - пусть просто расскажет правду.

Женщина бережно перебирает старые фотографии:

- Вот эту фотографию я отправляла ему в армию… А здесь мы с Олегом возле общежития. А это свадьба сына – он здесь очень похож на Рафика.

По словам женщины, здесь ее сын очень похож на отца

Самого Рафаэля на снимках уже нет. По словам Зинаиды Георгиевны, когда Олегу было четыре года, он случайно уронил семейный альбом в воду. Фотографии испортились, и их пришлось выбросить.

Если вы что-то знаете о Рафаэле Галиеве, то обратитесь в редакцию «Комсомольской правды - Екатеринбург» по любому из номеров: +7 912 050 91 07; +7 (343) 237-25-51.