Замдиректора «Уралвагонзавода» задержали по делу о растрате

Заместителя директора «Уралвагонзавода» Дмитрия Семизорова арестовали по делу о растрате. По данным «КП-Екатеринбург», его доставили в Москву для избрания меры пресечения. Басманный районный суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил заместителя директора завода в СИЗО.

Как сообщает РБК, по версии следствия, в июне 2016 года Семизоров заключил контракт на поставку оборудования, указав его стоимость в 132,1 миллиона рублей. Однако фактическая цена составляла около 78 миллионов. Разницу, которая превысила 50 миллионов рублей, участники преступной схемы похитили и позже обналичили.

Теперь, согласно данным из картотеки суда, заместителя директора «Уралвагонзавода» обвиняют по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата в особо крупном размере». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным источников РБК, свою вину Дмитрий Семизоров не признает. Показания на него дали двое других фигурантов дела. Один из них сейчас находится под домашним арестом, а второму назначили запрет определенных действий.