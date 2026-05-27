Подозревали цыган, инопланетян и самых близких: история бесследно исчезнувшего малыша на Урале, которого ищут уже 20 лет

Летом 2007 года трехлетний Максим Плотников гостил у бабушки с дедушкой в селе Черемисское в Свердловской области. Ночью 20 августа мальчик бесследно исчез. Спустя 19 лет о его судьбе все еще ничего неизвестно. Но ориентировки на ребенка до сих пор висят на сайте СУ СК России по Свердловской области. В самом ведомстве говорят, что мальчика ищут. Сейчас ему должно быть уже 22 года.

МОГЛИ ПОХИТИТЬ ЦЫГАНЕ

Когда родился Максим, его мама Юлия училась в медицинском училище в Екатеринбурге. Воспитывать сына, учиться и работать девушка не могла. Поэтому отдала ребенка на воспитание своим родителям – Светлане и Владимиру Плотниковым. Они жили на окраине села Черемисское (в 92 км к северу от Екатеринбурга – Прим. Ред.), в доме под номером 13. Женщина работала продавцом, а ее муж – ночным сторожем.

Максиму Плотникову было три года, когда он бесследно пропал. Ночью 20 августа 2007 года Светлана уложила его спать, сама уснула около часа ночи. В районе 05:00 утра женщину разбудил муж. Он обнаружил, что внука нигде нет. Так о пропаже рассказывают представители Следственного комитета Свердловской области.

Бабушка и дедушка заявили о пропаже мальчика в милицию. Силовики прочесывали село с собаками, проверяли водоемы, заброшенные дома. Одна из собак шла по следу ребенка от участка Плотниковых. Он вывел ее на трассу, ведущую в сторону Невьянска.

Как писала «Комсомолка» в августе 2007 года, на входных дверях в доме не было ни щеколды, ни крючка. А калитка от ворот была открыта настежь. Путь до калитки лежал по узенькой тропке вдоль грядок и кустов. Как трехлетний малыш набрался смелости и выскочил в огород босым и раздетым? Да еще и добежал до автомобильной дороги? Этими вопросами задавались и милиционеры. Может мальчика украли?

- Рассматривали несколько версий, где он мог быть. В то время на трассе видели цыган. Открылся сезон охоты, и там проезжало много охотников, которые могли его подобрать. Дорога, на которую вывела собака, ведет к таким крупным городам как Нижний Тагил, Алапаевск, Реж, - говорил тогда глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. – Ребенка могли увезти в одном из направлений.

СОСЕДКА СЛЫШАЛА КРИКИ

Максим спал вместе с бабушкой на одном диване. Среди объяснений того, как мальчик оказался на улице, была теория, что у него лунатизм, ведь у его родного дяди это расстройство тоже имелось. Однако позднее родные эту версию опровергли: дошколенок никогда не ходил во сне.

- Где он может быть, мы даже представить себе не можем. Собаки милицейские и те запутались. Разошлись в разные стороны. Максим у нас только во дворе гулял, за ворота сам уйти никак не мог. Он у нас в туалет то один не ходил. Всегда звал: «Баба! Деда!». Темноты боялся очень, - рассказывал тогда Владимир Плотников.

А тут еще новый поворот, оказалось, что соседка семьи слышала, как ночью Максим кричал и звал бабушку с дедушкой. Крики были слышны недолго. А затем воцарилась гробовая тишина.

Во время поисков служебные собаки останавливались около двух круглосуточных киосков. За ними закачивалось Черемисское и начиналась автомобильная дорога. Но ищейки могли привести сюда сыщиков, потому что дед мальчика часто брал ребенка с собой, когда ходил за продуктами. Дойти до этого места можно было через пустырь, расстояние от дома – почти километр.

Что касается цыган, то в селе их действительно видели. Но, как рассказала продавщица в одном из киосков Лидия Гудкова, уехали они задолго до пропажи Максимки. Женщина могла бы пролить свет на загадочную пропажу ребенка, но в ту самую ночь как назло закрыла киоск и ушла домой. Ничего не видела и не слышала.

ГАДАЛКИ ОТПРАВИЛИ К ИНОПЛАНЕТЯНАМ

В тот год родные мальчика обращались даже к гадалкам в Реже, Алапаевске и Екатеринбурге.

- Они нам сказали, что Максим живой и здоровый. Мол, его увез высокий коротко стриженный молодой человек на иномарке. Он специально выслеживал мальчика. Вернут его точно так же, как и увезли, - рассказывал Владимир Плотников.

Но экстрасенсы делали и более невероятные выводы, мол, мальчика похитили инопланетяне. Силовики мистическую версию отмели сразу.

А вот версию об имитации похищения или несчастном случае с сокрытием тела взяли в работу. На экспертизу отвозили даже золу из печки в доме у Светланы и Владимира Плотниковых. А в октябре 2007 года бабушку и дедушку Максима задержали для дачи показаний. Ранее они оба проходили проверку на детекторе лжи. В итоге, их отпустили, обвинения не предъявили.

АНОМАЛЬНАЯ ЗОНА?

Спустя 19 лет родственники все еще не оставляют надежды найти Максима. В группе эзотериков во «Вконтакте» регулярно появляются посты с просьбой разобраться, что же все-таки произошло в ту страшную ночь, и где сейчас юноша, которому уже должно было быть 22 года. Медиумы видят жуткие картины. Некоторые говорят о том, что мальчика давно нет в живых, и виноваты в этом ближайшие родственники.

Вот лишь некоторые из комментариев:

«Фантом мальчика не может рассказать, что произошло, голова кровит, видимо, удар пришелся на голову, затылок, от чего скончался»;

«Последнее что он видит и слышит - это яркая мужская форма агрессии. Я подозреваю акт прямого насилия над ним. Смерть наступила вследствие травмы головы. Пробит затылок. Ребенка не могут найти, потому что его выбросили в какую-то глубокую трубу с водой, как колодец. По моим ощущениям, к его исчезновению причастен член семьи и это мужчина. Он нестабильный, агрессивный, буквально не в себе. Это хоть и насилие, но причина смерти мальчика несчастный случай скорее, нежели намеренное убийство. Его найдут. Женщина, хранящая тайну о его местонахождении, расскажет эту историю. Это случится очень и очень не скоро»;

«Бабушка причастна к гибели ребенка. Здесь не несчастный случай. Ребенок из дома никуда не выходил ночью»;

«Бабушка не скажу точно, но могла злоупотреблять напитками. Не уследили как будто за Максимом, смерть по неосторожности. Даже если не привязываться к бабушке: удар какой-то был или падение. Вдвоем прятали. Во что-то положили или завернули, возможно, сумка», - пишут эзотерики.

Часть экстрасенсов сошлись в том, что мальчика никто не убивал. Всему виной несчастный случай.

«Несчастный случай на лицо. Мальчика нет давно. Его как повели за собой, на том свете он нужен. Стоит дом, и мне показано, что он идет направо, много любопытства в глазах у него. Показал сперва как ударился, и потом упал вниз. Причастных не показал, забрали свыше. Бабушка в слезах, заливалась горем, она винит себя очень сильно, что не доглядела. Вообще, мне показано как портал, от дома чуть подальше, то ли зона аномальная, то ли что. А вот дедушку я не смотрела, молчит он. Есть определенные подозрения, что что-то недоговаривает. И мальчик показал, что дедушку иногда боялся»;

«Ребенка не стало в ночь. Случайная смерть. Обнаружили, что ребенок не жив утром. Мне идет как ведро, вода, удар головой. И не стало ребенка. Неосторожность. Тело скрыли»;

«Он был шкода, и из-за отсутствия присмотра случилось непоправимое. Бабка и дедка боялись сказать правду из-за гнева папы ребенка и скрыли труп. Лесок с березами и рядом вода! Найден не будет», - говорят другие экстрасенсы.

На данный момент в Следственном комитете по Свердловской области ведется расследование пропажи Максима. Если вы что-то знаете об обстоятельствах пропажи Максима Плотникова, просим связаться с редакцией «Комсомольская правда» - Екатеринбург по телефонам: +7 912 050 91 07; +7 (343) 237-25-51.

