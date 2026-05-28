Подполковник МВД обирал подчиненных и брал деньги у амбалов, кошмаривших коммерсанта: как его наказали

Силовика признали виновным по всем пунктам обвинения

В Екатеринбурге огласили приговор бывшему начальнику отдела полиции № 2 Кировского района Александру Банникову. Силовик был назначен на эту должность в апреле 2024 года.

Подполковника МВД задержали в феврале 2025 года, когда вскрылся факт получения им взятки в размере 100 тысяч рублей от Важи Гамояна и Раджи Джавояна. Амбалы хотели избежать уголовной ответственности за жестокое избиение директора базы отдыха «Золотые пески» Василия Жуйкова в декабре 2024 года.

Последний едва не погиб в результате нападения и несколько недель провел в реанимации. Как оказалось, начальник отдела полиции убрал из материала проверки объяснения пострадавшего, а также медицинскую справку о травмах из больницы. В дальнейшем подчиненный подполковника вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Затем Александр Банников стал промышлять присвоением премий подчиненных. В результате 15 сотрудников отдела полиции остались без заслуженных выплат – всего 457 тысяч рублей.

– Действуя из корыстных побуждений, обвиняемый дал указание подчиненным сотрудникам о передаче ему денег из средств разовой премии по итогам работы за 2024 год под предлогом распределения их между должностными лицами из числа руководства отдела полиции № 2, имевшими на тот момент дисциплинарные взыскания и не имевшими права на получение премии, – сообщили в прокуратуре Свердловской области.

В уголовном деле Александра Банникова один эпизод по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации взятки за незаконные действия (бездействие)» и 16 эпизодов пункта «е» части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности».

В ходе прений прокуратура запрашивала для бывшего полицейского 12 лет лишения свободы. Но Кировский районный суд приговорил Александра Банникова к 7 годам 6 месяцам колонии общего режима. Его признали виновным по всем пунктам обвинения. Силовика лишили звания. Также ему назначили штраф в миллион рублей.

Чтобы возместить ущерб полицейским, которых обобрал Банников, будет продан его земельный участком в Шалинском районе.

Напомним, что за избиение директора базы отдыха Важи Гамояну назначили 6 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, Раджи Джавояну назначили 6 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии особого режима.

