В советские годы свердловчане любили пляжный отдых не меньше, чем современные жители Екатеринбурга Фото: сгенерировано нейросетью/ГАСО

Вот закончится эта неделя и сразу начнется лето! Ну... официальное, календарное. Так-то на Урале лето полностью вступило в свои права еще в середине мая, когда среднесуточная температура стала подниматься выше +15 градусов. Это для метеорологов показатель того, что летний период уже наступил.

В связи с этим мы решили посмотреть, как жители Свердловска могли отдыхать на пляжах города в советское время. Для этого мы взяли несколько старинных фотографий 1930-1950 годов (из фондов ГАСО) и оживили их при помощи нейросети. Ни для кого не секрет, что ИИ часто делает ошибки, поэтому люди в воду с пирса могут прыгать по странной траектории, или кто-то из отдыхающих может буквально бежать по волнам, как в романе Александра Грина.

Нейросеть показала, как советские граждане отдыхали на пляжах Свердловска

Но если простить нейросети эти шероховатости, то выходит, что пляжный отдых у нас в Свердловске раньше уважали ничуть не меньше, чем сейчас. А главными местами для купаний в разные эпохи были уральские водоемы. Например, в 1930-е свердловчане активно купались в Городском пруду. Здесь даже была четырехуровневая вышка для ныряния и бассейны – огороженные участки водной глади отдельно и для взрослых, и для детей. Кроме того на Городском пруду активно проводились соревнования по водной гребле.

Водная станция на Верх-Исетском пруду в 1950-е пользовалась большой популярностью Фото: Государственный архив Свердловской области

К 1950-м горожане полюбили отдыхать на пляже Верх-Исетского пруда. Кадры, сделанные в ту эпоху, напоминают сцены из курортных прибрежных городов. На берегу толпы людей. На пирсах тоже. У многих с собой надувные шины от автомобилей, чтобы плавать с ними в воде. Если посмотреть на современные кадры, то такого наплыва посетителей даже в самые жарки дни наши уральские водоемы не знают. Времена изменились. Теперь загорать и плескаться в воде люди все чаще едут к морю.

По количеству отдыхающих пруд на ВИЗе в середине XX века был похож на море Фото: Государственный архив Свердловской области

А на Городском пруду Свердловска в 1930-е был вот такой бассейн с вышкой для ныряльщиков Фото: Государственный архив Свердловской области