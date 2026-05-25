Трагедия произошла в ночь на 25 мая. Фото: соцсети/Госавтоинспекция Свердловской области

В ночь на 25 мая в Свердловской области водитель «восьмерки» не справился с управлением и разбился вместе с пассажиром. Авария произошла на 10 километре трассы деревня Сергуловка - деревня Маханово. Как стало известно «КП-Екатеринбург», погибшими оказались 23-летний Степан Соколов и его друг - 24-летний Сергей Пурат. Оба были из Сухого лога.

- Раньше Степан работал в Госавтоинспекции, затем стал участковым, но недавно уволился. Сергей работал на заводе. Оба были очень жизнерадостными и отзывчивыми парнями, всегда приходили на помощь. Они знакомы с детства, но близко общаться начали лишь недавно: часто катались на машине, отдыхали. Но произошла трагедия, они погибли вместе, - рассказал «КП-Екатеринбург» Евгений - друг погибших молодых людей. - У них остались семьи - мамы, сестры.

Машина вылетела в кювет и перевернулась. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

По данным Госавтоинспекции Свердловской области, Степан нарушил скоростной режим. Машина вылетела в кювет и перевернулась. Молодые люди не были пристегнуты в момент аварии и от удара вылетели из машины.

- В результате происшествия водитель и 24-летний пассажир, находившийся на переднем пассажирском сиденье, скончались до прибытия бригады скорой помощи, - отметили в Госавтоинспекции. - Проводится расследование всех обстоятельств трагедии.

Степан и Сергей часто катались вместе на машине. Фото: соцсети

28 мая с молодыми людьми простятся в Сухом логу. Редакция «КП-Екатеринбург» выражает соболезнования семьям Степана и Сергея.