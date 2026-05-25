Учитель географии пытался выгнать ученицу из класса.

В Екатеринбурге учителя географии, угодившего в скандал с шестиклассницей, отстранили от уроков. Преподаватель екатеринбургского лицея № 109 Михаил К. попал на видео, в котором кричит на ученицу, бьет кулаком по ее парте и требует покинуть класс.

«ИДИ ОТСЮДА!»

Конфликт учителя географии и ученицы в лицее Екатеринбурга попал на видео

Ролик был снят одноклассниками девочки в конце февраля, но распространился спустя месяц. На кадрах видно, как педагог склоняется над ученицей.

- По-хорошему встала и за дверь вышла! - кричит мужчина.

- Я же ничего не сказала и не сделала, - пытается оправдаться девочка.

- Иди отсюда! – продолжает кричать учитель и бьет кулаком по парте перед ее лицом.

Как рассказывала «КП-Екатеринбург» мама шестиклассницы Лены (Имя изменено, - Прим. ред.), это был не первый конфликт ее дочери с учителем географии.

- Моей дочери он неоднократно угрожал, пытался выгнать из кабинета, выбрасывал ее вещи из класса, ломал ей школьные принадлежности. Не раз ходила разбираться к директору. Учитель географии присутствовал и даже во время нашего с ним разговора постоянно срывался на крик. У него явно проблемы с агрессией. Однако дирекция лицея его поддерживает, - делилась мама ученицы Виктория.

По словам женщины, причиной для последнего конфликта стало то, что ее дочь спросила у учителя «Из-за чего возникает гроза?», и этот вопрос ему почему-то не понравился.

«САМА ВИНОВАТА»

У Михаила К. своя версия произошедшего. По его словам, ученица сама виновата в том, что на нее пришлось кричать.

- Эта ученица разговаривала на уроке в полный голос, используя ненормативную лексику. Мешала учиться одной из одноклассниц. На замечания и на просьбу пересесть за другую парту не реагировала и хамила в ответ, - сообщил «КП-Екатеринбург» Михаил К.

Под одним из постов со скандальным видео за учителя заступилась одна из учениц школы.

- На видео его довела неподобающим поведением одна из учениц. Учитель добрый, адекватный, но проблема в учениках, не уважающих его. Они не могут сидеть, молча на уроках, не мешая учебному процессу. Учитель срывается. Сложно держать себя в руках в подобных ситуациях, - написала ученица.

«ВЫМЕЩАЕТ НА ДЕТЯХ ЗЛОСТЬ»

При этом на учителя географии жалуются и другие родители лицеистов. Они не первый год пытаются добиться того его увольнения, но, по их словам, дирекция лицея на требования не реагирует.

- Сын рассказывает, что на его уроках ничего не понимает. Учитель не может нормально объяснить тему, так как у него дефект речи, он заикается. Когда дети переспрашивают что-то или, наоборот, начинают отвлекаться, он ставит им двойки, может схватить за воротник и вывести из кабинета, вымещая свою злость. Я считаю, даже если дети непослушные, это не повод с ними так обращаться, - делилась с «КП-Екатеринбург» мама шестиклассника Екатерина.

- Он со всеми детьми агрессивно разговаривает, не только с одной ученицей. Больше всего возмущает, что руководство школы ничего не делает. Учителя не имеют право травмировать детям психику. Неизвестно, к каким последствиям такое может привести, - добавляет мама другого ученика Наталья.

Михаил К. признает, что у него есть конфликты с другими учениками, но, по его словам, все это из-за их непослушания.

ПРОВЕДЕНО СЛУЖЕБНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

После скандала в лицее № 109 провели служебное расследование.

- Организована комплексная работа по урегулированию конфликтной ситуации. Деятельность учителя взята на административный контроль со стороны руководителя лицея, - сообщили «КП-Екатеринбург» в администрации города. - Иных обращений по вопросу деятельности учителя в учреждение не поступало. В отношении обучающейся организована индивидуально-профилактическая работа.

Как рассказала «КП-Екатеринбург» мама Лены, после служебного расследования Михаил К. перестал вести уроки у ее дочери.

- Как я поняла, его отстранили только от уроков с тем классом, в котором учится Лена. При этом, директор и классная руководитель надавили на меня, чтобы я перевела дочь в другую школу. В ближайшее время заберу документы и подыщу Лене школу получше, - поделилась Виктория.

В лицее № 109 «КП-Екатеринбург» подтвердили, что Михаил К. остался работать и вести уроки у других классов. Более подробно ситуацию в лицее не комментируют.

Напомним, в конце апреля из Уральского федерального университета (УрФУ), уволилась преподаватель, публично оскорбившая 7-летнюю девочку. Педагог с кафедры финансов Юлия В. угодила в скандал, опубликовав в своем блоге фотографию бывшего студента и его дочки и назвав девочку «страшненькой».

