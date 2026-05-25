Каким будет лето на Урале: неутешительный прогноз синоптиков

По температуре и осадкам лето ожидается близким к норме

В Уральском Гидрометцентре рассказали, какое нас ждет лето. Дождливым, как прошлое, оно не будет. Жарким, впрочем, тоже.

- По температуре и осадкам лето ожидается близким к норме, - рассказала главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС» Галина Шепоренко. - Несмотря на то, что лето предполагается более-менее умеренным все-таки какие-то теплые периоды будут.

Как отметила Галина Шепоренко, в этом году лето наступило на 2-3 недели раньше сроков. Уже к 15 мая среднесуточная температура перешагнула отметку в +15 градусов. Для метеорологов это является критерием начала летнего периода.

В среду, 27 мая, в Свердловской области может потеплеть до +32

- Мы видим, что температура последний период превышает норму на 6-10 градусов, - добавила Галина Шепоренко. - Днем воздух раскаляется до +25…+29 градусов. В ближайший период температура изменится незначительно. С 25 по 27 мая будет жарко. В среду, 27 мая, будет до +28… +32. Но затем с европейской территории России приблизится атмосферный фронт. Он достаточно контрастен. Температура в холодном воздухе за этим фронтом где-то на 10 градусов ниже, чем текущая.

После того, как пройдет фронт, температура воздуха на Среднем Урале упадет. С 28 по 31 мая столбики термометров покажут +17…+22 градуса днем. Ночью +10…+14. Первая неделя июня также обещает быть прохладной и с частыми осадками.

- Температура будет +15…+20 в дневные часы и +7…+12 в ночные. Это ниже нормы на 2-3 градуса, - говорит Галина Шепоренко.

С 28 по 31 мая столбики термометров покажут +17…+22 градуса днем

Если говорить про открытие купального сезона, то сейчас по данным гидрологических постов Уральского Гидрометцентра температура воды составляет 14-18 градусов. Это выше нормы на 3-6 градусов. Однако с купанием лучше повременить.

- В ближайший период - первую неделю июня - сильного нарастания температуры воды происходить не будет, поскольку температура воздуха ожидается относительно низкая. Скорее всего, в полной мере купальный сезон будет развиваться во второй половине июня, - сказала Галина Шепоренко.

Также синоптики предупреждают, что 27 и 28 мая следует быть внимательным, так как в зоне действия атмосферных фронтов могут возникать опасные погодные явления – грозы, ливни, шквалистые ветер и град.

