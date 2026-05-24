Двое погибли, двое пострадали: под Каменском-Уральским опрокинулся грузовой фургон

Авария произошла на 33-м километре дороги «Сысерть-Часовая»

В воскресенье, 24 мая, на 33-м километре дороги «Сысерть-Часовая» произошла авария со смертельным исходом. Как уточняют в Госавтоинспекции Свердловской области, в 07.20 водитель автомобиля «Форд Транзит», двигавшийся со стороны села Маминское в сторону села Сосновское выбрал небезопасную скорость и потерял управление. Машина съехала с дороги и опрокинулась.

В аварии погибли водитель и одна из пассажирок. Еще два пассажира доставлены в больницу с травмами

- В результате происшествия водитель и женщина-пассажир, находившаяся на переднем пассажирском сиденье, погибли до прибытия бригады скорой медицинской помощи, - сообщают в Госавтоинспекции Свердловской области.

Водителю было 62 года. Погибшей женщине — 50 лет. Также в машине сидели двое мужчин, одному из которых 59 лет, другому 83. Их доставили в больницу для оказания помощи. Все, кто находился в машине были из села Маминское.

- Известно, что водитель имел 40-летний стаж вождения. В каком состоянии он находился в момент ДТП, будет установлено по результатам назначенной экспертизы, - добавляют в Госавтоинспекции. - На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, назначено проведение расследования.