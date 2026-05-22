В Екатеринбурге отменили фестиваль «Атмофест»: чем его заменили

В пятницу, 22 мая, стало известно, что фестиваля «Атмофест» в этом году в Екатеринбурге не состоится. Информацию об этом подтвердили в администрации города, подчеркнув, что его не столько отменили, сколько поменяли формат.

- В этом году «Атмофест» меняет формат мероприятия – будет проводиться не фестиваль, а форум. Такая практика у нас уже была ранее в 2020 году, - сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - Дело в том, что в этом году к территории, где должен проводиться фестиваль, вплотную прилегает участок набережной реки Исеть, который будет благоустраиваться по программе «Формирование комфортной городской среды». Чтобы не перегружать пространство в этом году «Атмофест» поменяет формат.

По предварительной информации форум должен пройти в сентябре. Добавим, что в прошлом году Международный фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест» проходил уже в седьмой раз. Он начал работу 15 августа. Его площадкой стала набережная Исети за Макаровским мостом. В рамках фестиваля было создано десять садов, символизирующих разные виды отдыха.