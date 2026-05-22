Кирилл Широких из Нижнего Тагила стал звездой фестиваля. Фото: Елена Бледных, пресс-служба Росгосцирка

В мае этого года 11-летний Кирилл Широких из Нижнего Тагила отправился на свои первые в карьере гастроли в Сочи, на инклюзивный фестиваль циркового искусства. Поехал юный фокусник без мамы, но прекрасно справился с волнением. И это не смотря на то, что у него врожденное заболевание – ахондроплазия. Нарушен процесс роста костей скелета и основания черепа. Когда-то врачи говорили, что мальчик не сможет полноценно двигаться, но сегодня, благодаря приемным родителям, он восходящая звезда цирка. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала мама юного иллюзиониста Диана Южакова.

ПЛОХО ХОДИЛ И БЫЛ РОСТОМ МЕНЬШЕ МЕТРА

Видео: Росгосцирк Выступление Кирилла Широких на фестивале в Сочи

В доме у Южаковых никогда не стихает детский смех. Многие знают Сергея и Диану как родителей-героев, ведь в общей сложности у них 34 ребенка! Две дочки родные, а остальные таковыми стали. Большинство уже выпорхнули из гнезда и даже построили свои семьи. Сейчас пара воспитывает 13 детей.

- Я и мой муж военные пенсионеры. Но с работы я ушла только месяц назад, до этого была сотрудником службы безопасности банка, а муж был инкассатором. Как мы все успеваем, я не знаю. Мне все задают этот вопрос. У нас вывешено расписание всех занятий, отчетных концертов, в голове это невозможно держать. Бывает, что мы делимся с мужем, я с девчонками, папа с мальчишками. А посуду все за собой моют сами! – смеется Диана Южакова.

На фото большая семья Южаковых из Нижнего Танила. Фото: Диана Южакова во "Вконтакте"

Живет семья в большом доме, поэтому у всех есть свои комнаты. Тагильчанка даже шутит, что порой ребятня расходится кто куда, и в доме становится так тихо, что с мужем думают усыновить еще «партию». Среди ребят и Кирилл, который обрел маму и папу в четыре года.

- Кирюша отказник, из дома малютки его перевели в реабилитационный центр. Нам позвонили и сказали, что ребенок в детском доме не выживет, потому что у него есть особенность. Мы приехали. Познакомились, посмотрели и забрали. Испугали ли нас сложности? Ни разу! Мы из тех приемных родителей, которые ничего не боятся. А этого ребенка надо было спасать, - вспоминает Диана.

Малыш почти не ходил, а ростом был всего 68 сантиметров (норма для четырехлетних мальчиков 94 – 105 сантиметров – Прим. ред.). Его возили на коляске.

- Совсем кроха был, но активный, забавный мальчик. Первое, что мы начали делать – это много ходить. Мы очень активная семья, много путешествуем, и в наших поездках Кирюша шел с нами. Первое время капризничал, сидел на руках, – говорит Диана Южакова.

Кирилл не единственный ребенок с особенностями в семье. Несколько лет назад дочка Екатерина, талантливая гимнастка, во время тренировки по акробатике сорвалась с воздушного аппарата. Девочка получила травму позвоночника, и теперь передвигается на инвалидной коляске.

- Когда мы путешествовали по Золотому кольцу, то Кирилл уже бежал впереди нас, приходилось тормозить! Катю брали с собой, она на коляске, я все время говорила: «Давай к коляске, держи Катю за руку». Вот они с Екатериной вместе: один на коляске, другой рядом бегом.

«ЗАРЯЖАЕТ ЭНЕРГИЕЙ ВЕСЬ ЗАЛ»

Когда Кириллу исполнилось четыре года, Диана отдала его заниматься в цирковую студию «Аншлаг» в Нижнем Тагиле. Это уже третий ребенок в семье, который связан с цирковым искусством. Один из приемных сыновей Дианы и Сергея окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства в Москве, сейчас уже гастролирует.

- Я уверена, что каждую особенность можно превратить в сильную сторону, уникальность. Что, в итоге, и получилось с Кириллом, - говорит Диана Южакова.

Кирилл растет активным и жизнерадостным мальчиком. Фото: Диана Южакова во "Вконтакте"

Сначала с малышом занимались акробатикой, но затею пришлось оставить. Растяжка не давалась мальчику. Тогда он начал осваивать жанр иллюзии. И все стало получаться!

- Изначально мы занимались для здоровья, это очень сильно помогло. Кирилл физически развит, выпрямились ножки, спина. В одежде никто не поймет, что у него карликовость, с виду пропорциональный ребенок. Я считаю, что это заслуга физических нагрузок и цирка, - говорит Диана.

Многодетная мама признается, больших надежд на победы и цирковую карьеру не возлагала. Главное, что мальчику нравится заниматься. Но когда пришла на отчетный концерт, поняла, что Кирилл уже любимчик публики.

- Первый раз на сцене Кирюша выступал в костюме пингвинчика. Мы сидели в первом ряду, чтобы его поддержать. Но когда пингвинчики вышли на сцену, зал взорвался: «Кирюха, давай! Кирюха жги!» Из всех самым «пингвинистым пингвином» оказался мой сын. Когда он выходит на сцену, то кайфует от того, что делает. Заряжает энергией весь зал!

Кирилл занимается в цирковой студии с ранних лет и стал юным фокусником. Фото: Елена Бледных, пресс-служба Росгосцирка

ПОКОРИЛ СОЧИНСКУЮ ПУБЛИКУ

В мае этого года Кирилл выступил на инклюзивном фестивале циркового искусства «Обыкновенное чудо необыкновенных детей». Поехал юный фокусник без мамы, с руководителем студии «Аншлаг» Мариной Гуниной.

- У него в подсознании все равно остался страх, что его оставят. Так заложено у таких ребят с рождения. Когда Марина Олеговна мне прислала ролик с генеральной репетиции, я увидела, что Кирилл ищет ее взглядом, он испугался. Он не мог сосредоточиться, поэтому во время самого выступления ему разрешили встать на манеже так, чтобы видеть своего руководителя. И только тогда он успокоился. Даже сказал: «Если мама разрешит, я буду жить в Сочи», - смеется Диана.

Кирилл выступил в Сочи и покорил публику. Фото: Елена Бледных, пресс-служба Росгосцирка

Кирилл вместе со своим партнером показали веселый номер «Дорожное приключение». Юный иллюзионист делал забавные фокусы с платочками, цветами и плюшевым медведем. Публика смеялась и бурно аплодировала. Дуэт тагильской студии стал лауреатом фестиваля в номинации «За творчество и талант».

- Награды его не интересовали. Он ехал, чтобы дарить радость людям. Это и сделал. Да, ему было приятно подержать статуэтку, но больше он радовался выступлению, не тщеславный мальчуган, - говорит многодетная мама.

Сейчас Кирилл уже дома вместе со всей своей большой и дружной семьей. Вне цирковой арены фокусник превращается в обычного школьника. Учится он в коррекционной школе на четверки и пятерки.

- В прошлом году был учеником года в школе, в спортивных мероприятиях участвуем, много читаем, в общем, активный парень у нас. Где не появляется, везде любимчик! Что касается карьеры в цирке, то нам в любом случае ждать еще семь лет, до совершеннолетия. Но наш руководитель Марина Олеговна уже разговаривала с Росгосцирком, с братьями Запашными, удочки закидывала в разные места. Ребенок им понравился, будем ждать отклик, - говорит Диана. - Для нас главное, что Кирилл нашел то, что ему приносит радость. А если станет артистом цирка, то будет еще лучше.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru