В Верхней Пышме проходят соревнования для детей, которые справились с онкологией

Фото: Благотворительный фонд «Дети России»

Сегодня в Верхней Пышме проходят III соревнования «Я победитель» для детей, которые прошли лечение онкологических заболеваний и достигли устойчивой ремиссии, а также их родных братьев и сестёр. Благотворительный фонд «Дети России» собрал во Дворце спорта 104 участника в возрасте от 7 до 16 лет.

Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Кушва, Лесной, Серов, Туринск – всего более чем из 24 населённых пунктов Среднего Урала, а также из Омска прибыли юные герои этого дня. Ребята, которые прошли лечение, состязаются в личном зачёте по пяти видам спорта: легкая атлетика, плавание, стрельба, шашки и настольный теннис. Те, кто подаст заявку на соревнования с братом или сестрой, борются за победу в двух командных видах: эстафета и стрельба.

Здесь всё как на «больших» спортивных площадках: торжественные церемонии открытия и награждения, собственный гимн и поднятие флага, парад участников, искренние и важные напутствия от гостей.

- Приятно находиться в вашей компании, привет от нашего онкоцентра, от всех, кто работал и помогал. Для нас огромное счастье видеть вас. Мы рады, что с вами здесь сегодня находимся. Огромное спасибо Фонду и его руководству за это мероприятие и помощь нашей клинике! – так обратился к ребятам Олег Аверьянов, главный врач Областной детской клинической больницы.

- Желаю всем хорошего настроения, вы уже победители и впереди много успехов. Уверен, сегодня вы приобретёте хороших друзей и прекрасно отдохнёте! – поприветствовал участников в ходе открытия актёр, сценарист и телеведущий Андрей Рожков.

- Этот день мы наполнили самым яркими, красочными, праздничными моментами. Чтобы зарядить позитивом детей и их родителей. Укрепить веру в себя, дать возможность проявить способности, – подчеркнула Юлия Нутенко, директор фонда «Дети России». – Год от года мы слышим, что «Я победитель» – это мероприятие, которое запоминается надолго. Даёт детям, достигшим ремиссии, огромный ресурс для больших успехов в будущем. Искренне желаю им побед во всём!

Гостем состязаний был и Юрий Прилуков, заслуженный мастер спорта России, шестикратный чемпион мира, 14-кратный чемпион Европы по плаванию. По доброй традиции после открытия он направился в бассейн, чтобы поддержать тех, кто выбрал дисциплину «плавание».

Ради того, чтобы помочь участникам шагнуть к большим целям, не только организаторы и спортивная команда объединили усилия. Большая зона творческих и познавательных мастер-классов работает весь день. И это тоже пространство для развлечений и внутреннего роста. ДТ «Кванториум г. Верхняя Пышма», Студия керамики «Луна», представители студенческих отрядов Свердловской области, студенты Технического университета г. Верхняя Пышма - всё это участники большой команды неравнодушных и помощников.

Среди гостей праздника традиционно – врачи, которые спасали жизни детей, чтобы те с улыбкой могли подняться на пьедестал за наградами. Поддержку оказывают клинические психологи. Они же на протяжении многих лет отмечают: «Я победитель» - важная часть социально-психологической реабилитации после длительного и сложного лечения.

Ежегодно к проекту присоединяются новые участники, уверенно отправляясь на старт за новыми эмоциями и яркими событиями.