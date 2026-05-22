В Екатеринбурге появились камеры, снимающие самокатчиков: объясняем зачем

Ранее на нескольких улицах Екатеринбурга установили знаки, запрещающие движение на электросамокате Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Отныне в Екатеринбурге дорожные камеры могут фиксировать нарушения допущенные электросамокатчиками. Это позволяет делать новый модуль, распознающий движение средств индивидуальной мобильности, который подключили к камерам Центра организации движения.

- Модуль применили на перекрестках с хорошими камерами. И мы уже накопили базу данных по нарушителям, включающую информацию о времени и месте нарушения, - объяснили в департаменте информационной политики администрации Екатеринбурга.

Пока камеры, следящие за поведением электросамокатчиков, появились только на центральных улицах Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Все, кто попал в базу, являются потенциальными получателями «писем счастья» с требованием оплатить штраф. Камеры фиксируют езду вдвоем на одном самокате, катание детей, а также ситуации, когда на пешеходном переходе человек не спешивается со средства индивидуальной мобильности. В мэрии отмечают, что всего за один день, когда стояла хорошая погода, камеры зафиксировали три тысячи фактов нарушений.

- Система заработала. Она показала свою эффективность в самом начале. Поэтому ее будут развивать. Здесь есть масса, как технических вопросов, так и юридических, касающихся обращения с персональными данными. Их тоже надо прорабатывать, - уточняют в администрации Екатеринбурга. – Но это еще один шаг к наведению порядка на территории города, продолжение большой работы, которая ведется.

Эти знаки запрещают движение не только на электросамокатах, но и на сигвеях, моноколесах, гироскутерах и электровелосипедах Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, в середине апреля на центральных улицах Екатеинбурга появились новые знаки, запрещающие проезд на электросамокатах. В частности их можно увидеть в периметре улиц Вайнера – Антона Валека – переулка Химиков – Горького – Пушкина – Малышева. Их разместил Центр организации движения.

Еще в 2024 году, такие же знаки были установлены на Олимпийской набережной от «Динамо» до Макаровского моста, а также на подходах к нему по четной стороне улицы Челюскинцев. Причем в зоне действия знака запрещается передвигаться не только на электросамокате, но и на любом другом средстве индивидуальной мобильности, вроде гироскутера, моноколеса, сигвея или электровелосипеда.

На этой неделе сотрудники Госавтоинспекции провели рейд против нарушителей, ездивших на электросамокатах вопреки запрещающему знаку. Всего к административной ответственности привлекли 28 человек. Штраф за это составляет 800 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Поступали жалобы на электросамокаты»: в центре Екатеринбурга устанавливают знаки «Движение СИМ запрещено»

До конца апреля в Екатеринбурге установят 82 знака «Движение СИМ запрещено» (Подробнее)

«Как вы здесь живете?»: звезда «Уральских пельменей» заявила, что боится гулять по Екатеринбургу из-за наплыва самокатчиков

Звезда «Уральских пельменей» заявила, что боится самокатчиков в Екатеринбурге (Подробнее)