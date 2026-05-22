Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 мая 2026 9:25

В Екатеринбурге появились камеры, снимающие самокатчиков: объясняем зачем

За день дорожные камеры зафиксировали 3000 нарушений самокатчиков
Данил СВЕЧКОВ
Ранее на нескольких улицах Екатеринбурга установили знаки, запрещающие движение на электросамокате

Ранее на нескольких улицах Екатеринбурга установили знаки, запрещающие движение на электросамокате

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Отныне в Екатеринбурге дорожные камеры могут фиксировать нарушения допущенные электросамокатчиками. Это позволяет делать новый модуль, распознающий движение средств индивидуальной мобильности, который подключили к камерам Центра организации движения.

- Модуль применили на перекрестках с хорошими камерами. И мы уже накопили базу данных по нарушителям, включающую информацию о времени и месте нарушения, - объяснили в департаменте информационной политики администрации Екатеринбурга.

Пока камеры, следящие за поведением электросамокатчиков, появились только на центральных улицах

Пока камеры, следящие за поведением электросамокатчиков, появились только на центральных улицах

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Все, кто попал в базу, являются потенциальными получателями «писем счастья» с требованием оплатить штраф. Камеры фиксируют езду вдвоем на одном самокате, катание детей, а также ситуации, когда на пешеходном переходе человек не спешивается со средства индивидуальной мобильности. В мэрии отмечают, что всего за один день, когда стояла хорошая погода, камеры зафиксировали три тысячи фактов нарушений.

- Система заработала. Она показала свою эффективность в самом начале. Поэтому ее будут развивать. Здесь есть масса, как технических вопросов, так и юридических, касающихся обращения с персональными данными. Их тоже надо прорабатывать, - уточняют в администрации Екатеринбурга. – Но это еще один шаг к наведению порядка на территории города, продолжение большой работы, которая ведется.

Эти знаки запрещают движение не только на электросамокатах, но и на сигвеях, моноколесах, гироскутерах и электровелосипедах

Эти знаки запрещают движение не только на электросамокатах, но и на сигвеях, моноколесах, гироскутерах и электровелосипедах

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, в середине апреля на центральных улицах Екатеинбурга появились новые знаки, запрещающие проезд на электросамокатах. В частности их можно увидеть в периметре улиц Вайнера – Антона Валека – переулка Химиков – Горького – Пушкина – Малышева. Их разместил Центр организации движения.

Еще в 2024 году, такие же знаки были установлены на Олимпийской набережной от «Динамо» до Макаровского моста, а также на подходах к нему по четной стороне улицы Челюскинцев. Причем в зоне действия знака запрещается передвигаться не только на электросамокате, но и на любом другом средстве индивидуальной мобильности, вроде гироскутера, моноколеса, сигвея или электровелосипеда.

На этой неделе сотрудники Госавтоинспекции провели рейд против нарушителей, ездивших на электросамокатах вопреки запрещающему знаку. Всего к административной ответственности привлекли 28 человек. Штраф за это составляет 800 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Поступали жалобы на электросамокаты»: в центре Екатеринбурга устанавливают знаки «Движение СИМ запрещено»

До конца апреля в Екатеринбурге установят 82 знака «Движение СИМ запрещено» (Подробнее)

«Как вы здесь живете?»: звезда «Уральских пельменей» заявила, что боится гулять по Екатеринбургу из-за наплыва самокатчиков

Звезда «Уральских пельменей» заявила, что боится самокатчиков в Екатеринбурге (Подробнее)