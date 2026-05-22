Ирину Ярославцеву нашли мертвой в лесу. Фото: соцсети

Стала известна причина смерти 28-летней матери двоих детей из Качканара. Ирина Ярославцева бесследно пропала в мае 2025 года. А через два месяца лесник нашел ее изуродованное тело неподалеку от города. У женщины остались 6-летний сын и 3-хлетняя дочь.

Близкие Ирины предполагали, что с ней мог что-то сделать гражданский муж или она могла стать жертвой маньяка. Спустя почти год родные рассказали «КП-Екатеринбург», из-за чего на самом деле не стало матери двоих детей.

«ЗВОНИЛА И ПРОСИЛА О ПОМОЩИ»

4 мая 2025 года Ирина Ярославцева вышла из дома и не вернулась. Куда именно направлялась женщина, близкие не были в курсе.

- Ирина не взяла с собой ни денег, ни паспорта, - рассказывала «КП-Екатеринбург» подруга пропавшей Ксения. - Ее сожитель в тот момент был дома. Он утверждает, что за ней не выходил. Позднее его проверяли на детекторе лжи. Потом отпустили.

По словам подруг, до встречи с гражданским мужем Ирина была жизнерадостной девушкой и заботливой мамой. фото: соцсети

С гражданским мужем Виталием (имя изменено, - Прим. Ред.) Ирина жила несколько лет. По словам подруг, они часто ссорились. Из-за этого Ирине пришлось отдать детей своей маме, чтобы сын и дочка не видели конфликты.

- До встречи с ним Ирина была заботливой мамой, жизнерадостной девушкой, всегда хорошо выглядела, ярко одевалась. А когда съехались с Виталием, поникла, поправилась. Никто из близких не понимал, зачем она с ним остается. Когда Виталий выпивал, мог сильно избить ее: волосы выдирал, зубы выбивал, оставил ей шрам на лбу. Она звонила мне, просила ее забрать, вызывала полицию, его забирали, а потом отпускали. Виталий трезвел, приходил с извинениями, а она прощала, - рассказывала ранее «КП-Екатеринбург» подруга Ирины Екатерина (имя изменено, - Прим. ред.).

Несмотря на то, что гражданский муж Ирины прошел полиграф, близкие не исключали, что все-таки именно он мог с ней что-то сделать.

По словам подруг, сожитель оставил Ирине шрам на лбу. Фото: предоставила подруга пропавшей

- Когда Ира пропала, он странно себя повел. Сначала пришел ко мне и стал предъявлять претензии, говорил: «Может, это ты ее от меня спрятала?! Защитила от меня». Я ответила, что не знаю, где находится Ирина. После этого разговора я Виталия не видела. Слышала, что сначала он участвовал в поисках, потом запил, а потом вообще куда-то пропал, - говорила Екатерина.

- Общие знакомые говорят, что сожитель не раз угрожал Ирине. После ее пропажи он внезапно удалил все фото из соцсетей и закрыл все страницы, - рассказывала «КП-Екатеринбург» жительница Качканара, участвовавшая в поисках матери двоих детей.

Редакция связывалась с родственницей мужчины – сам Виталий не выходит на связь с журналистами.

- Все что нужно, он уже рассказал полиции, - коротко ответила женщина.

Ирина ушла из дома и не вернулась. Фото: соцсети

«УМЕРЛА ОТ АСФИКСИИ»

2 июля 2025 года родные Ирины Ярославцевой узнали страшную правду –мать двоих детей нашли мертвой.

- Меня на опоздание не приглашали – там нечего опознавать, тело изуродовано, - говорила «КП-Екатеринбург» мать Ирины.

- Лесник нашел тело Ирины и вызвал полицию. На шее были найдены следы удушья, а также следы от укусов диких зверей. Тело лежало в лесу неподалеку от города. В полиции сказали, что идет поиск преступника. Если ее сожителя проверили на полиграфе и он оказался невиновен, значит, кто другой мог с ней что-то сделать. Возможно, маньяк. Мне кажется, он мог подкинуть тело в лес, - рассуждала подруга Ирины.

Близкие опасаются, что с ириной мог расправиться маньяк. Фото: соцсети

В городе также ходили слухи, что мать двоих детей могла покончить с собой, но близкие опровергли эту версию. Спустя год родственники Ирины Ярославцевой прерывали молчание о ее причине смерти.

- Она умерла от асфиксии. Сама ничего не делала. Ее, видимо, задушили, - сообщила «КП-Екатеринбург» тетя Ирины Ярославцевой.

Отметим, в Следственном комитете по Свердловской области редакции сообщили, что пока не комментируют историю.

