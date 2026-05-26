В Сети завирусился танец Олега Газманова под песню «Загулял» Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге отгремел большой сольный концерт Олега Газманова. Автор и исполнитель хитов «Эскадрон», «Есаул», «Морячка» и «Мои ясные дни» выступил 26 мая в ККТ «Космос».

Певец вслед за Надеждой Кадышевой и Татьяной Булановой обрел вторую волну популярности благодаря соцсетям. Пользователи стали восхищаться, как молодо и бодро выглядит певец в 74 года, и запустили в Интернете тренд под его песню «Загулял», в котором повторяют знаменитый танец Газманова в полуприседе с уходом в сторону.

Олег Газманов зажег на концерте в Екатеринбурге

Неудивительно, что свой концерт Олег Газманов начал именно с этой песни и, конечно же, исполнил тот самый танец. Зрители приветствовали певца громкими аплодисментами.

Певец исполнил главные хиты, а также песни, посвященные защитникам Отечества Фото: Татьяна САМОЙЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Во время концерта Олег Газманов спел все свои главные хиты, а также композиции, посвященные защитникам Отечества.

В финале концерта певец исполнил песню «Эскадрон», которая принесла ему популярность в 1990-м году. В конце Олег Газманов сделал два колеса и поделился секретом молодости и бодрости.

Олег Газманов собрал сотни поклонников на концерте в Екатеринбурге Фото: Татьяна САМОЙЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Шевелюсь в свои почти 75 лет. Мужики, после 70 есть жизнь! Просто нужно отжиматься столько раз, сколько тебе лет. Каждый год по одному разу добавляйте незаметно, и все, - поведал певец.

22 июля Олегу Газманову исполнится 75 лет. После дня рождения певец планирует отправиться в новый гастрольный тур.

Олег Газманов раскрыл секрет молодости и бодрости в 74 года Фото: Татьяна САМОЙЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Я не дам вам скучать на моих концертах! Может быть, когда-то меня не будет, но память от моих выступлений останется с вами, - обратился к зрителям исполнитель.

Напомним, во время прошлого концерта в Екатеринбурге Олег Газманов поделился откровениями о том, как едва не развелся с женой.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru