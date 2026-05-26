Уральские студенты стали призерами международного инженерного чемпионата

Фото: Технический университет УГМК

Команды студентов Технического университета УГМК успешно выступила в финале международного инженерного чемпионата CASE-IN, завоевав призовые места сразу в двух направлениях. Финал прошел в Москве и собрал сильнейших. В этом году в чемпионате приняли участие более 6 000 человек из России, а также молодежь из 13 стран СНГ и БРИКС. В финале встретились 208 команд.

CASE-IN — один из крупнейших международных чемпионатов по решению инженерных задач, входящий в ТОП-15 мировых олимпиад по версии RAEX. Участники работают над реальными производственными кейсами, а их решения оценивают представители бизнеса, науки и профильных отраслей промышленности.

Фото: Технический университет УГМК

Команды Технического университета УГМК по направлениям «Горные машины и оборудование и «Проектный инжиниринг» заняли сразу по два призовых места, став серебряными и бронзовыми призерами.

- Победы наших студентов на CASE-IN уже становятся хорошей традицией. Не первый год подряд команды университета занимают призовые места на чемпионате такого уровня. Для нас это подтверждение внешними независимыми экспертами качества инженерной подготовки, а для предприятий — уверенность в профессионализме будущих специалистов, — отметил директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин.

Фото: Технический университет УГМК

Напомним, в университете проходят подготовку специалисты горно-металлургического комплекса и других отраслей промышленности. Среди выпускников - инженеры, системные аналитики, специалисты по автоматизации, технологи и управленцы.