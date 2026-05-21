Денис Игнатов едет из Москвы до Владивостока.

Денис Игнатов из Подмосковья уже почти месяц крутит педали, чтобы добраться на велосипеде до Владивостока. Свой путь 34-летний мужчина начал в Москве, а к 20-ому дню заезда добрался до Екатеринбурга. Он говорит, что такие поездки помогают ему расслабиться и прогнать из головы дурные мысли. Денис рассказал «КП-Екатеринбург», каков бюджет поездки и, с какими сложностями он обычно сталкивается в пути.

ПОДСТРИГАЮ ЛЮДЕЙ ЗА ЕДУ

Восемь лет назад Денис захотел пересесть на мотоцикл. Сначала путешественник ездил по стране вместе с товарищами, но быстро понял, что одному все же комфортнее.

- Я три года ездил на мотоцикле в одиночку. На Байкал, в Карелию. Много разных мест посетил. А в 2022-м году у меня возникла спонтанная мысль поехать из Москвы в Крым – я никогда не был на море. Но мотоцикл надоел, поэтому я пересел на «велик», - рассказывает Денис Игнатов.

После этой поездки путешественник решил, что велосипед ему ближе. Скорость ниже, а остановиться на обочине куда проще, чем искать место для парковки.

- На Алтае я в свое время покатался на мотоцикле: красиво, но такое ощущение, что много чего не видел. Когда проехал Алтай на велосипеде, столько мест для себя открыл! Велосипед замедляет и приводит мысли в порядок. Ты находишься наедине с собой. Отступает стресс и остается только твоя светлая сторона.

Путешественник также проехал на велосипеде по Золотому кольцу, объехал Монголию. А в этом сезоне замахнулся на Владивосток.

- Доехать из Москвы на велосипеде до Владивостока, это все равно, что получить черный пояс по карате. Люди так уже делали, но нас таких пока немного. Морально я это вывожу, физически тоже, а с работы всегда можно уволиться, - смеется Денис.

Между масштабными заездами велосипедист работает парикмахером. В шутку говорит, что работа к месту не привязана. С собой в рюкзаке помимо инвентаря еще и набор инструментов.

- В одном хостеле я подстриг повара, в Тюмени буду знакомого за ночлег стричь. Такая вот схема: еду по России, подстригаю людей за помощь, за еду или воду. Если мне кто-то помогает чем-то в дороге, то я предлагаю навести красоту, почему бы и нет?

«ОКРУЖИЛИ ПОДРОСТКИ НА ЛОШАДЯХ»

- Дикие животные в пути мне не попадаются. Один раз встретился с лосем. Я ему крикнул, а он просто убежал. Но путь во Владивосток лежит через Новосибирск, Иркутск, возможно, там мне кто-то попадется. Больше запоминаются истории с людьми. В прошлом году в Монголии меня «гоп-стопнули» подростки на лошадях. Угрожали затоптать. Мы друг друга не понимаем: они пальцем показывают на часы на моей руке, потом на себя. Пришлось отдать ребятам селфи-палку. Счастливые, довольные ускакали. Потом я узнал, что в Монголии есть традиция: если встречаешь кого-то, то он должен тебе что-то отдать.

Но, в основном, говорит велопутешественник, народ встречается добрый и отзывчивый. В Монголии местные жители с радостью делились едой, водой, даже деньгами. В России жители тоже щедрые, это и не секрет.

- В Башкирии одна семья меня приютила, в баню сводили, еды с тобой в дорогу дали. Там люди вообще очень душевные, местный менталитет мне пока больше всего понравился. Заезжал в Екатеринбург, встретил парней на велосипедах, позвали шашлык пожарить. Странные люди тоже попадались, но обходилось без поножовщины, - говорит Денис Игнатов.

120 КИЛОМЕТРОВ В ДЕНЬ

В день путешественник без особого напряжения проезжает около 120 километров. И это еще медленно! В Монголии Денис умудрялся преодолеть 150 или даже больше километров за день. Между крупными городами останавливается чаще всего в палатке. С собой есть все необходимое: запас продуктов, газовая горелка, вода.

Едет Денис чаще всего вдоль федеральных трасс. Когда нет связи, не сбиться с пути помогают дорожные указатели. Электронные карты помогают, когда нужно найти родник с водой. В крупных мегаполисах он останавливается на несколько дней в гостиницах.

- Самое сложное меня ждет на участке от Читы до Хабаровска. Две тысячи километров, а цивилизации много, где нет. Населенные пункты, конечно, есть, но туда надо именно заезжать, уходить с трассы. На «федералке» выручают придорожные кафе, заправки. Там и телефон зарядить можно, и водой всегда поделятся.

Если все пойдет по плану, то примерно через три месяца Денис Игнатов планирует добраться до финальной точки. Чем он займется во Владивостоке, точно пока не знает.

- Я думал об этом, но пока в голове сумбур. То я думаю о том, что как доеду, больше на велосипед не сяду. Есть цель доехать до Находки, это будет моя финальная точка, - рассуждает Денис.

КОНКРЕТНО

Без подготовки отправляться в такую авантюру нельзя!

Денис Игнатов – опытный путешественник, которому большие расстояния даются легко. Но новичкам лучше начинать с малых расстояний. Желательно иметь навыки ночлега и приготовления еды в условиях дикой природы. Что еще необходимо:

- Ремкомплект. Запасные камеры, заплатки, клей, инструменты. На трассах много мусора, за день можно проколоть шины велосипеда несколько раз;

- Достаточный запас воды. Денис рекомендует иметь запас 1,5 литра;

- Минимальный запас «походных» продуктов, например, гречневая крупа, тушенка, овощи, кускус. Денис не рекомендует запасаться сладкими батончиками: быстрые углеводы не дают сытости надолго;

- Не стоит забывать про безопасность: перцовый баллончик, громкий свисток от животных, шокер;

- Дорожная аптечка;

- Необходимо рассчитать бюджет. Денис Игнатов за несколько лет путешествий научился тратить совсем немного: 500 рублей в день. Но стоит учитывать, что могут возникнуть непредвиденные расходы. Например, ремонт велосипеда. На всю поездку «Москва – Владивосток» велосипедист заложил 70 тысяч рублей;

- Тщательно рассчитать маршрут с учетом расстояний, рельефа, кафе и магазинов;

Велосипедистка из Екатеринбурга Ксения Дементьева в прошлом году преодолела такой же маршрут, но из родного города. Она советовала также восполнять водно-солевой баланс изотониками, а также пить витамины для суставов и мышц.

