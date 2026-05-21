В Свердловской области горит лес на 800 гектарах

В Свердловской области на севере региона произошел крупный лесной пожар. Губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил Уральской авиабазе усилить группировку, чтобы побороть стихию. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

Группу усилят к утру 22 мая. На место направят до 90 человек и 10 единиц техники. К тому же, будет задействован второй вертолет Ми-8.

- Пожар действует в Ивдельском лесничестве вдали от населенных пунктов и не представляет угрозы домам и жизни людей. Работу осложняют сильный ветер и сухая погода. Мы прикладываем максимум усилий, чтобы ликвидировать лесной пожар. На данный момент площадь достигла 800 гектаров, - говорит министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

С лесным пожаром на месте борются 66 человек на шести единицах спецтехники. Также огонь тушат с воздуха вертолетом. Специалистам предстоит опахать пожар по кромке, а также предотвратить низовой огонь.

В Свердловской области в этом году произошел 61 лесной пожар. Из них в первые сутки потушили 60. Общая площадь возгораний – 1,5 тысячи гектаров.

В регионе действует особый противопожарный режим. Уральцам напомнили, что нельзя использовать открытый огонь, разводить костры, сжигать мусор и траву. Также не допустимы строительные и производственные огневые работы. Под запретом запуски фейерверков, организация фаер-шоу. Напомним, что на севере региона пожарных направили в окрестности поселка Тохта.