«Тут утки по илу ходили, а теперь могут плавать»: благоустройство парка имени 50-летия ВЛКСМ завершат ко Дню города

В Екатеринбурге раньше времени завершится благоустройство парка имени 50-летия ВЛКСМ. Строители начали здесь работы год назад после того, как в 2024-м эта зеленая зона победила в голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды».

- По плану у нас проект благоустройства парка рассчитан на три года. Но мы собираемся завершить его уже в этом году. С божьей помощью постараемся сдать его ко Дню города, - рассказал начальник участка строительства Александр Авхадеев.

Как объясняют строители, в парке осталось сделать благоустройство трех зон тихого отдыха и выход к водной части. Также надо высадить чуть больше 300 деревьев и кустарников и провести озеленение газоном всех земляных масс.

Сейчас в Екатеринбурге идет новое голосование. Уральцы выбирают, какой из парков город будет благоустраивать уже в следующем году. В разгар голосования, на примере парка имени 50-летия ВЛКСМ в мэрии показали, как может измениться зеленая зона, если горожане будут активно за нее голосовать.

ВЫСАЖИВАЛИ ДЕРЕВЬЯ, ЧИСТИЛИ ВОДОЕМ

Парк в Юго-Западном микрорайоне благоустраивали в два этапа. На первом этапе было уложено больше 4000 квадратных метров покрытия для дорожек и тротуаров. Появились четыре современные детские площадки, четыре спортплощадки и одна площадка для выгула собак. Также в парке сделали газонное покрытие, высадили 370 деревьев и 470 кустарников. Установлено 65 опор освещения со 101 светильником. Помимо этого проложили кабельные линии для сетей освещения, системы оповещения и видеонаблюдения.

В готовой части парка уже активно гуляют горожане. Кто-то занимается спортом на тренажерах, кто-то выгуливает собак. Есть и те, кто загорает на солнце.

Вторая часть парка огорожена забором, за которым еще работает строительная техника. Основная задача сейчас – привести в порядок водоем. Эта работа началась еще зимой, когда при помощи экскаватора-амфибии его дно почистили и вывезли около 1000 кубометров ила и растительности.

- Раньше воды здесь было по щиколотку. Тут утки ходили по илу, а теперь могут плавать по воде. Глубина достигает 70 сантиметров, - объясняет начальник участка строительства Александр Авхадеев. - В данный момент ведутся земляные работы – подготовка к установке бордюров и элементов благоустройства парка.

Чтобы укрепить берега их отсыпали двумя фракциями щебня, предварительно изъяв плодородный грунт. Как объясняет эксперт, это позволит береговой линии оставаться крепкой долгое время. На данном этапе осталось подравнять береговую линию и отчистить водоотводные каналы.

ВОЛОНТЕРЫ СОБИРАЮТ ГОЛОСА И УГОЩАЮТ ШОКОЛАДКАМИ

В этом году в голосовании участвует 17 общественных территорий. По две на каждый район Екатеринбурга, за исключением Октябрьского района, от которого в голосовании участвует три площадки.

- По голосованию у нас в лидерах сегодня бульвар по улице Культуры, Основинский парк и набережная Исети на участке от улицы Декабристов до улицы Белинского. Они стали лидерами буквально за последние дни, - сказал заместитель главы Екатеринбурга Александр Толкачев.

Впрочем, Екатеринбургу надо не только выбрать парк-победитель, но и в целом набрать достаточное количество голосов, чтобы столица Урала получила федеральное финансирование на благоустройство парков.

- В этом году нам отведен лимит в 289 тысяч голосов. На данный момент (21 мая, - Прим. Ред.) проголосовало 160 тысяч человек, - сказал Александр Толкачев.

Проголосовать можно самостоятельно на Платформе обратной связи портала «Госуслуг», или через волонтеров, которых можно встретить в общественных местах и в самих парках. Сквер имени Авета Тертеряна у пересечения улиц Белореченской и Шаумяна участвует в голосовании этого года, но не находится на лидирующих местах. На его примере сотрудники мэрии показали, как работают волонтеры и как не спутать их с кем-то, кто может выдавать себя за них. Во-первых, каждому проголосовавшему они дарят шоколадку.

- Как нас отличить? У волонтера есть пачка вкусных шоколадок, классный синий бейдж с именем и фамилией и синяя жилетка, - объясняет волонтер Кирилл Фролов.

По словам волонтеров, за день они могут собрать от 100 до 1000 голосов. Сам процесс голосования занимает пару минут.

- У каждого волонтера есть на смартфоне приложение «Госуслуги Волонтер», - объясняет волонтер Анна Синеок. - Опрашиваемый человек пишет в нем свой номер телефона и ему приходит код от «Госуслуг». Обратите внимание, что это не шестизначный код, который используется для авторизации и который никому нельзя сообщать, а четырехзначный. В этом четырехзначном коде так и написано: «Продиктуйте код добровольцу». Это значит, что вы спокойно можете его озвучивать, и ваши личные данные никуда не утекут.

В случае если сквер Авета Тертеряна все-таки победит, в нем появится японский сад, современное освещение пешеходного бульвара и зона отдыха.

- Этот сквер расположен в центре Юго-Западного района. Здесь гуляют жители, наслаждаются видами. Но парк достаточно уставший. Он долго не подвергался реконструкции, - сказал глава администрации Верх-Исетского района Владимир Лобанов. - Деревья необходимо поправить, надо восстановить дорожки и покрытие, навести порядок, чтобы он соответствовал нашему столичному городу.

Добавим, что голосование за парки для благоустройства стартовало 21 апреля. Продлится оно до 12 июня.

