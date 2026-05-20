В Свердловской области впервые провели посевную с помощью беспилотника

Во вторник, 19 мая, ученые и студенты Уральского государственного аграрного университета провели посевную при помощи беспилотного летательного аппарата. Как уточнили в вузе, на Среднем Урале подобное проводится впервые. С помощью БПЛА исследователи засеяли поле семенами ярового рапса.

- Агродронами можно сеять только мелкие семена, не требующие дальнейшей заделки. Площадкой для эксперимента было выбрано учебно-опытное хозяйство УрГАУ, из мелкосемянных культур там присутствовал только рапс, поэтому решили посадить именно его, - уточняет директор Малого инновационного предприятия Уральского ГАУ «УралАгроДрон» Илья Огнев. - Ранее в Свердловской области посевов агродронами не было, есть опыт у коллег из центральной и южной частей России по посеву рапса, горчицы, люцерны.

Сам процесс состоял из нескольких этапов. Сначала специалисты построили трехмерную модель территории при помощи картографического дрона. Благодаря этой модели была создана траектория полета квадрокоптера, который в автономном режиме высевал рапс.

- Агродрон делает посев непрерывно, пролетая на определенной высоте с заданной скоростью и шириной разбрасывания. Подача семян происходит шнеками, - объясняет Илья Огнев. - Агродроны способны выполнять высев и опрыскивание. Когда наземная техника не может выйти в поле, агродроны свободно вылетают и обрабатывают территорию. А когда культура уже высокая, обычные опрыскиватели могут повреждать часть урожая. Поэтому агродроны в этом плане выполняют полезную функцию

Как объясняют специалисты, агродрон можно использовать, например, для раннего посева, когда почва в поле еще не просохла после зимы и обычная техника не может на него заехать.

- Беспилотные авиационные системы являются драйвером развития агропромышленного сектора, - сказал врио ректора Михаил Флягин. - Уральский ГАУ активно внедряет современные технологии в сельхозпроизводство. Впервые в уральском федеральном округе был произведен посев рапса с помощью БПЛА. К концу лета мы дадим оценку экономического эффекта эксперимента и разработаем технологическую карту для сельхозтоваропроизводителей с точки зрения эффективности и возможности использования агродронов в АПК.

Уже в августе, когда будет урожай, ученые смогут оценить результаты эксперимента.