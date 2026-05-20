Пациентка реанимобиля скончалась после ДТП: ее пыталась спасти приехавшая скорая

Водитель реанимобиля не справился с управлением и врезался в столб. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Ночью 20 мая на Серовском тракте скончалась 67-летняя пациентка реанемобиля. Трагедия произошла на 351-м километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов.

По предварительным данным, 67-летний водитель скорой медицинской помощи вез пациентку из больницы Екатеринбурга в Серов. Превысив скорость, он не справился с управлением, и, съехав с трассы, врезался в опору уличного освещения.

– В результате автоаварии 67-летняя пациентка получила травмы. Прибывшей на место ДТП другой каретой скорой медицинской помощи она была направлена для дальнейшей транспортировки в больницу, однако по пути в лечебную организацию скончалась, – сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Инспекторы ДПС установили, что водитель реанимобиля – житель Краснотурьинска с 47-летним стажем вождения. Ранее мужчина не привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Освидетельствование показало, что водитель был трезв.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы провели необходимые процессуальные действия на месте трагедии. По факту ДТП назначено служебное расследование.