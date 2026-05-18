Женщина впала в кому после подаренного букета: истинный диагноз шокировал врачей

Жительница Екатеринбурга впала в кому после того, как получила букет цветов на день рождения. Родные решили, что у 62-летней свердловчанки аллергия на цветы. Выяснилось, что у пациентки редкая и крайне опасная патология. Женщина провела неделю в коме, месяц на ИВЛ, перенесла трахеостомию и дренирование сердца. К счастью, врачам удалось спасти екатеринбурженку, и сейчас она идет на поправку.

После празднования дня рождения имениннице резко стало плохо. Она начала задыхаться и потеряла сознание. Перепуганные родственники вызвали медиков. С диагнозом «анафилактический шок, отек Квинке» «скорая помощь» доставила женщину в отделение реанимации и интенсивной терапии Центральной городской клинической больницы №24. Пациентка находилась на искусственной вентиляции легких. Но самочувствие екатеринбурженки не улучшалось.

Противошоковая терапия не сработала. Даже после введения адреналина, гормонов и антигистаминных препаратов, давление поддерживалось с трудом, отек не спадал.

- Врачей насторожила тотальная распространенность отеков в сочетании с облысением женщины: лицо выглядело как «луна», глаза угадывались только по ресницам, отёчными были живот, руки и ноги, - сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

Тогда специалисты заподозрили, что причина тяжелого состояния гормональная. Анализ на тиреотропный гормон показал крайне высокие значения. Тогда врачи убедились: у пациентки запущенный гипотиреоз. Это заболевание, при котором щитовидная железа не вырабатывает достаточное количество гормонов. Женщина впала в гипотиреоидную кому.

- Это состояние встречается крайне редко, летальность достигает 50-80%. У пациентки также были анемия, критические электролитные нарушения, печёночная и почечная дисфункция. Однако этот случай удалось разрешить благополучно, - рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ЦГКБ №24 Николай Шадрин.

Жидкость в околосердечной сумке создавала еще больше проблем. Из-за сдавленного сердца препараты работали слабо, это приводило к тому, что нарастал кардиогенный шок.

Над спасением свердловчанки работала целая бригада специалистов. В их числе кардиологи, сердечно-сосудистые хирурги, функциональные диагносты, анестезиологи-реаниматологи. Благодаря слаженной работе им удалось вывести 1,6 литров жидкости. Только после этого врачи смогли стабилизировать гемодинамику.

Постепенно пациентку возвращали к самостоятельному дыханию. Спустя месяц отеки полностью спали. Екатеринбурженка завершила курс лечения в терапевтическом отделении. Сейчас ее выписали из больницы, но реабилитация продолжается. По словам врачей, учитывая редкий диагноз, и крайне тяжелые осложнения, итог восстановления можно считать удовлетворительным.

