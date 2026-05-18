В Екатеринбурге вынесли приговор Олегу Куклину, обвиняемому в похищении 15-летней школьницы. ЧП произошло 14 февраля 2025 года. Мужчина вытащил 15-летнюю Вику из машины и увел к себе домой, пока ее папа был в цветочном магазине.

СОПРОТИВЛЯЛАСЬ И ПЛАКАЛА

Вика не говорит с рождения. Мамы девочки не стало восемь лет назад. Тогда всю заботу о ней взял на себя отец. 14 февраля около 20:30 Юрий приехал с дочерью к цветочному магазину на Куйбышева, 147. чтобы купить букеты дочери и своей подруге. Дочка осталась ждать его в машине. Через десять минут мужчина вернулся, но Вики не было на месте.

- Сначала в округе пробежался, но не смог найти. Потом обратился в полицию. По записям с камер наблюдения цветочного магазина и соседних зданий узнали, что к машине подошел неизвестный мужчина, открыл дверь, вытащил Вику и куда-то повел, - рассказывал ранее «КП-Екатеринбург» Юрий.

Девочка пыталась сопротивляться, плакала и мычала, но похититель удерживал ее со словами: «Никому я тебя не отдам!».

Школьницу всю ночь и следующее утро искали полицейские и волонтеры. 15 февраля около 11:00 поискам был дан отбой. Вику нашли живой и доставили в больницу на обследование, а под подозрением в ее похищении задержали 51-летнего жителя Екатеринбурга Олега Куклина.

Как выяснилось позднее, мужчина с девочкой доехал в автобусе до улицы Уфимской, а затем пересел на автомобиль и увез школьницу к себе домой, где живет с женой и тещей, однако супруга не пустила Вику на порог.

Школьница всю ночь провела в подъезде, а утром зашла в ближайшую аптеку. Фармацевт поняла, что ей нужна помощь, и вызвала скорую.

- Когда мне позвонили и сказали, что Вика нашлась живой, я был самым счастливым человеком. Чуть не поседел за эту ночь. Когда я приехал к Вике в больницу, она не сразу меня узнала, а потом резко обняла и расплакалась. Она очень сильно испугалась, - рассказывал «КП-Екатеринбург» отец девочки. - Первичное обследование показало, что над Викой не было совершено никаких насильственных действий. У нее остались синяки на коленях. Откуда они взялись, Вика объяснить не смогла.

«ПЕРЕПУТАЛ С ПЬЯНОЙ ЖЕНЩИНОЙ»

17 февраля Октябрьский районный суд отправил Олега Куклина в СИЗО. Во время заседания он заявил, что в вечер похищения был сильно пьян.

- Ничего плохого я ей не сделал. Даже в мыслях не было. Когда я ее привел, жена не разобралась и приревновала. Я ей все объяснил, но когда вышел в подъезд, девочки уже нигде не было. У семьи хочу попросить прощения, я понимаю, как это тяжело. Мне теперь с этим жить, - говорил он перед арестом.

Олегу Куклину предъявили обвинения по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего» и ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности». Позднее мужчина пытался обжаловать решение суда, заявляя, что перепутал школьницу с пьяной женщиной. Сначала суд оставил мужчину под арестом, но 17 апреля отец девочки узнал, что Куклина все же выпустили из СИЗО под домашний арест.

14 мая 2025 года Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение и передала материалы по уголовному делу в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу. Согласно статье обвинения, Олегу Куклину грозило от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

ПРИГОВОР

Спустя год Олегу Куклину вынесли приговор. 18 мая 2026 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал Олега Куклина виновным и приговорил к шести годам колонии строгого режима.

Супруга Олега Куклина Ольга объяснила, почему не пустила девочку в дом, когда ее привёл муж:

- Она не выглядела не 15 лет, а на 20. Одежда была вся грязная. Муж сказал, что ей нужна помощь. Я увидела, в каком он сам был состоянии, подумала, что она тоже пьяная и попросила ее удалиться.

После приговора высказалась и адвокат подсудимого Елена Гарусс:

- Он услышал, что из машины доносятся какие-то звуки. Мой подзащитный - дорожный мастер. У него сработал профессиональный навык. Подошел, увидел, что кто-то машет руками. Подумал, что девочке требуется помощь. Никуда он ее не тащил. Девочка сама за ним шла. Для того, чтобы доказать, что это было похищение, нужен мотив похищения и место удержания. Ничего этого нет. Он просто хотел помочь. Мы будем оспаривать приговор и бороться до конца.

Напомним, Олег Куклин живет квартире с женой Ольгой и тещей. Ольга не работает, так как ухаживает за больной мамой. Сам Олег работает водителем. У супругов есть двое взрослых сыновей и трехлетняя внучка. Соседи в разговоре с «КП-Екатеринбург» описывали супругов, как приличных, неконфликтных людей.

20 февраля 2026 года Вике исполнилось 17 лет. По словам отца, после похищения девочке пришлось пить успокоительные препараты, она долгое время боялась незнакомых людей.

К ЧИТАТЕЛЮ

