Врач из Екатеринбурга попался на взятке вместе с коллегой: вы удивитесь, из-за какой суммы им грозит большой срок

Уголовное дело ортопедов рассмотрит Новоуральский суд Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новоуральске под суд отдали двух ортопедов – речь идет об известном специалисте из Екатеринбурга Юрии Х. и его коллеге Сергее П. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, врачам предъявлено обвинение по пункту «а» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки, в значительном размере, группой лиц по предварительному сговору».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде реального лишения свободы на срок от 7 до 12 лет. По версии следствия, врачи получили 40 тысяч рублей от жительницы Новоуральска, которая травмировала плечо. Один из специалистов потребовал перевести ему сумму, чтобы организовать госпитализацию в специализированное учреждение.

После перевода денег женщину прооперировали.

– После того, как пациентка перевела указанную сумму на счет травматологу-ортопеду, тот, в свою очередь, по телефону обратился к знакомому начальнику медицинской части специализированного медицинского центра и перевел ему 15 тысяч рублей за оказанное содействие, – отметили в прокуратуре Свердловской области.

Уголовное дело направлено в Новоуральский городской суд для рассмотрения по существу. Информация об этом появилась в картотеке суда.

