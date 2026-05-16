Центр Екатеринбурга заполонили женихи и невесты

Сотни влюбленных пар приняли участие в забеге Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В центре Екатеринбурга на улице Вайнера 16 мая собрались сотни прекрасных невест и женихов. Нет, они не сбежали со свадебной церемонии. Они всего лишь готовятся к забегу.

- Это просто восторг! Эмоции через край, мне захотелось стать частью этого события. Я подготовила костюм, взяла платье на прокат. Бегу не за приз, а просто, чтобы получить удовольствие, - рассказала «КП-Екатеринбург» участница забега Ирина.

Массовый забег провели в центре уральской столицы Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Участникам забега «Свадебный переполох» предстоит преодолеть дистанцию 200 метров. Однако сделать это нужно именно в свадебных нарядах – белоснежном платье, фате, смокинге. Для антуража можно даже держать в руках букет. Так горожане решили продемонстрировать, что забег может вызывать и веселые ассоциации.

На массовом спортивном празднике одна из участниц стала настоящей невестой. Возлюбленный сделал ей предложение. Девушка расчувствовалась и сказала заветное «да».

Костюмированный забег пройдет группами по шесть человек Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Забег продлится до 15:00. Он будет проходить группами по шесть человек. По итогам состязаний определят трех женихов и трех невест, которые получат призы. Главное условие – быть в свадебном наряде. Штамп в паспорте не важен, как и наличие обручальных колец.