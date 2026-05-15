Sonata снесла ограждения: на Белинского произошло жесткое ДТП

От сильного удара легковушка вылетела с дороги и снесла ограждение.

В Екатеринбурге вечером 15 мая на пересечении улиц Белинского и Саввы Белых случилась серьезная авария. Автомобиль каршеринга при повороте налево попал под удар встречной Hyundai Sonata. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали читатели.

По словам очевидцев, каршеринг ехал по улице Белинского и начал поворачивать на улицу Саввы Белых. В этот момент в него влетела белая Hyundai Sonata, которая двигалась во встречном направлении. От сильного удара легковушка вылетела с дороги и снесла ограждение.

Рядом с искореженной Hyundai на асфальте валялись салфетки со следами крови

Корреспондент «КП-Екатеринбург» поговорил с девушкой, которая вызвала скорую. По ее словам, авария произошла около 23:00.

— У меня окна выходят на этот перекресток. Тут часто происходят ДТП. Сам момент аварии я не видела, но звук был очень громкий. Несмотря на то, что Hyundai протаранил металлические ограждения, подушки в машине почему-то не сработали, — говорит очевидица.

Кроме того, по словам девушки, в ДТП также пострадала пассажирка каршеринга.

— Она не могла сидеть и легла на асфальт в ожидании скорой, — утверждает собеседница.

При этом от госпитализации пострадавшая отказалась и общаться с корреспондентом «КП-Екатеринбург» тоже не стала.

Рядом с искореженной Hyundai на асфальте валялись салфетки со следами крови.

— Водитель легковушки разбил себе лицо о панель, но от госпитализации тоже отказался, — утверждает другой очевидец.

Как сообщили «КП-Екатеринбург» в городской Госавтоинспекции, в ДТП никто не пострадал.