«В поход отправилась в одиночку»: на горе Качканар спасли молодую туристку из Подмосковья

Туристку из Подмосковья спасли в горах Свердловской области. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Накануне на пульт диспетчера 278-й пожарно-спасательной части поступила информация о девушке, которая заблудилась на горе Качканар. Путешественница отправилась в горы одна. При этом свой поход девушка регистрировать не стала. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Поисками пропавшей туристки занимались сотрудники МЧС, полицейские, а также волонтеры. Они проходили горную местность на автомобилях, квадроциклах и пешком.

- Ситуацию усложняла плохая погода. В горах лежал снежный покров. Также был дождь и туман, - рассказали в ведомстве. - Прибыв на первые координаты, указанные девушкой по телефону, ее не оказалось. После чего поисковая группа попыталась докричаться до пропавшей. Однако это не принесло результатов.

Погода в день поисков была плохой. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

К счастью, девушка смогла дозвониться до единой диспетчерской службы. Она передала сотрудникам новые координаты места, в котором остановилась. Поисковики тут же бросились к новой точке.

По итогу поиски завершились благополучно. Поздним вечером группа смогла найти пропавшую 20-летнюю жительницу Подмосковья.