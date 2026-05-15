Играла крошечные роли, прославилась на весь СССР: самая популярная комическая старушка советского экрана была родом с Урала

Роль в «Стариках-разбойниках» у Ирины Мурзаевой небольшая, но запоминающаяся Фото: кадр из фильма «Старики-разбойники»

Ирина Мурзаева была одной из самых популярных комических старушек советского экрана. Снималась в основном в эпизодах, но даже в них сияла так, что порой затмевала актеров на главных ролях.

Служительница музея в «Стариках-разбойниках», экскурсовод в мебельном музее в «12 стульях» Гайдая, старушка Антонина Ивановна в «Опекуне», Алла Брошкина в «Близнецах», злая волшебница в «Сказке о потерянном времени». Перечислять можно долго, все-таки она снялась в более чем 60 фильмах. А еще вы наверняка помните ее по «Ералашу» – на ее счету съемки в восьми выпусках. В эту пятницу, 15 мая, исполняется 120 лет со дня рождения Ирины Мурзаевой. В связи с этим мы решили вспомнить о ее раннем уральском периоде жизни.

Ирина Мурзаева играла злую волшебницу в «Сказке о потерянном времени» Фото: кадр из фильма «Сказка о потерянном времени»

ОТЕЦ - ХУДОЖНИК, МАТЬ - УЧИТЕЛЬ

Ирина Мурзаева родилась в Красноуфимске 15 мая 1906 года. На своей малой родине она прожила всего два года. Поэтому в фондах местного краеведческого музея гораздо больше информации сохранилось о ее родителях, чем о ней самой.

- Ее отец Мурзаев Всеволод Семенович был художником. Мать учительницей, - рассказала «КП-Екатеринбург» старший научный сотрудник отдела истории Красноуфимского краеведческого музея Любовь Алексейчик. – Согласно сохранившимся у нас документам, в 1907 году Всеволод Семенович был назначен секретарем правления нашего земского музея. Также он работал преподавателем рисования и чистописания в Красноуфимском промышленном училище.

Ирина Мурзаева родилась в Красноуфимске в 1906 году, где ее отец служил преподавателем мужской гимназии Фото: Красноуфимский краеведческий музей

Известно, что до того, как приехать в Красноуфимск, отец Ирина Мурзаевой учился в Казанской художественной школе, где получил звание ученого рисовальщика.

- С 1 июня 1905 года по 15 августа 1908 года он преподавал в Красноуфимске в промышленном училище. Мама Ирины Мурзаевой работала в учебном заведении, правда не известно в каком именно, - добавляет Любовь Алексейчик. – В 1906 году у них рождается дочь, а уже в 1908 они уезжают. Согласно документам, в 1911 году Всеволод Мурзаев уже служил преподавателем Уфимской женской гимназии, а затем преподавателем учительского института в Уфе.

В «12 стульях» Леонида Гайдая роль у актрисы совсем крошечная, но забавная Фото: кадр из фильма «12 стульев

ПОМОГЛА ТЕАТРУ ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ ПРОЯВИТЬ СЕБЯ

Вскоре семья переехала в Москву. В юности Ирина Мурзаева училась в гимназии и ходила в драмкружок, которым руководил будущий знаменитый советский режиссер театра Николай Плотников.

В 1927 году Ирина Мурзаева окончила московский государственный театральный техникум имени А.В. Луначарского, а затем приехала на Урал в Свердловск, чтобы служить в Театре юного зрителя. В тот момент он только-только появился.

В «Опекуне» Ирина Мурзаева сыграла бойкую бабушку, которая обманом заставляет тунеядцев работать на себя Фото: кадр из фильма «Опекун»

- Наш театр организовывался в начале 1930-х. Ирина Мурзаева была в одном из первых наборов, - рассказала «КП-Екатеринбург» руководитель литературно-драматургической части Театра юного зрителя Наталья Киселева. – В самом начале у актеров были сложные условия. Театр только начинался. Актеры жили в общежитиях. Финансовое положение было нестабильное. Своего здания постоянного не было. Люди работали на своей энергии. Они горели творчеством.

Самый первый спектакль ТЮЗа проходил на сцене Делового клуба. В этом здании сейчас находится Филармония.

- Первый сезон был непродолжительным – он шел до лета. Были и гастроли. Труппа состояла из молодых артистов Москвы и Ленинграда. Они были направлены в Свердловск по инициативе Натальи Ильиничны Сац, которая тогда руководила Центральным детским театром, - говорит Наталья Киселева. - Но в принципе из-за того что театр не имел свою сцену и финансирование было недостаточное, очень многие из первой труппы вскоре уехали и уже в город не вернулись.

В дальнейшем с 1931 по 1937 год новая труппа ТЮЗа выступала в ДК Профинтерна (В 1980-е в нем располагался Свердловский рок-клуб).

А еще Ирина Мурзаева настоящая звезда советского «Ералаша» Фото: кадр из выпуска «Смотреть противно» киножурнала «Ералаш»

- Это была арендная история. Все было непросто. Руководство клуба не отапливало помещение. Зрители вынуждены были сидеть в верхней одежде. Места для хранения декораций не было, - объясняет Наталья Киселева. - С другой стороны в этот период ТЮЗ сформировался как театр. Он доказал свою творческую состоятельность и уже в 1937 году в городе решили предоставить театру постоянную сцену на Карла Либкнехта, 38 – там, где сейчас находится учебный театр ЕГТИ.

К сожалению, в Театре юного зрителя не сохранилось документов, которые бы рассказывали о том, в каком именно из первых составов театра участвовала Ирина Мурзаева. После Свердловска актриса вернулась в Москву. Здесь до 1956 года она служила в Театре рабочей молодежи. Ее первой работой в кино была роль маникюрши «со змеиной улыбкой» из ленты 1944 года «Сердца четырех». После нее актриса проснулась знаменитой. Хотя больших ролей в кино у нее практически не было.

