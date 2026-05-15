Общество15 мая 2026 10:00

«Достаем из воды диваны и продуктовые тележки»: как Исеть чистят от грязи и мусорафото

С начала года из Исети достали 1,5 тонны мусора
Арина ЛИТВИНОВА
Очистка проходит с апреля по ноябрь

Ежегодно в Екатеринбурге проводится уборка русла главной городской реки – Исети. В пятницу, 15 мая, работу специалистов и волонтеров можно было заметить в районе парка Маяковского.

Во время уборки достают самый разный мусор

По словам Игоря Русинова - председателя комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга, работы по очистке начинаются в марте. Это время, когда снег активно тает: уровень воды повышается, а мусор с берегов поступает в водные объекты. Работы заканчиваются в ноябре, когда на водоемах образовывается слой льда. За это время специалисты убирают примерно 36 километров реки.

Ежегодно из воды достают по 30 тонн мусора

- Обычно за год мы очищаем водоемы от 30 тонн мусора. На сегодняшний день, с начала сезона, мы достали из воды 1,5 тонн отходов: это автомобильные покрышки, ветки, пластиковые бутылки. Мы зафиксировали, что в первом квартале года количество мусора увеличилось, - говорит Игорь Русинов. - В этом году мы выловили уже два дивана, которые спокойно плавали по воде, мусорные урны, двери и продуктовые тележки.

Работники очищают берег на лодках

Если не убирать мусор из водоема, то со временем он опустится и покроется илом. На дне появится негативный слой, который будет сложно убрать. Также администрации города поступают заявки по уборке других рек - Патрушихи, Пышмы, Каменки.

А вот такой берег был до прибытия специалистов

- Ребята выходят на воду на лодке. Проходят по краям самой реки, собирают мусор. Для этого мы используем сачки, рыболовные сети, марлю, которая хорошо помогает убирать тину. Все сотрудники имеют спецоборудование и спецодежду: опознавательные жилетки, резиновые сапоги. Обычно бригада состоит из двух-трех человек. - рассказала представитель подрядной организации Валерия Шумилова.

Всем волонтерам выдают предметы для уборки

Отметим, что работать на водной глади имеет право только организация подрядчика. Но также есть и волонтеры, которые расчищают береговую территорию. Им выдают перчатки, мусорные мешки, грабли. Большой компанией они собирают мусор и делают наш город чище.

Волонтеры собирают мусор и ветки

Уборку вдоль берега проводят и волонтеры

Большая часть мусора - это пластиковые бутылки

А это довольные уточки

А в конце мы сами решили проверить, как была сделана уборка

Сегодня мусор убирали в районе парка Маяковского

С начала года специалисты собрали 1,5 тонны мусора

