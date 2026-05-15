Ежегодно в Екатеринбурге проводится уборка русла главной городской реки – Исети. В пятницу, 15 мая, работу специалистов и волонтеров можно было заметить в районе парка Маяковского.
По словам Игоря Русинова - председателя комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга, работы по очистке начинаются в марте. Это время, когда снег активно тает: уровень воды повышается, а мусор с берегов поступает в водные объекты. Работы заканчиваются в ноябре, когда на водоемах образовывается слой льда. За это время специалисты убирают примерно 36 километров реки.
- Обычно за год мы очищаем водоемы от 30 тонн мусора. На сегодняшний день, с начала сезона, мы достали из воды 1,5 тонн отходов: это автомобильные покрышки, ветки, пластиковые бутылки. Мы зафиксировали, что в первом квартале года количество мусора увеличилось, - говорит Игорь Русинов. - В этом году мы выловили уже два дивана, которые спокойно плавали по воде, мусорные урны, двери и продуктовые тележки.
Если не убирать мусор из водоема, то со временем он опустится и покроется илом. На дне появится негативный слой, который будет сложно убрать. Также администрации города поступают заявки по уборке других рек - Патрушихи, Пышмы, Каменки.
- Ребята выходят на воду на лодке. Проходят по краям самой реки, собирают мусор. Для этого мы используем сачки, рыболовные сети, марлю, которая хорошо помогает убирать тину. Все сотрудники имеют спецоборудование и спецодежду: опознавательные жилетки, резиновые сапоги. Обычно бригада состоит из двух-трех человек. - рассказала представитель подрядной организации Валерия Шумилова.
Отметим, что работать на водной глади имеет право только организация подрядчика. Но также есть и волонтеры, которые расчищают береговую территорию. Им выдают перчатки, мусорные мешки, грабли. Большой компанией они собирают мусор и делают наш город чище.
