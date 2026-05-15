Евразийский экономический форум молодежи посетили участники из 117 стран

Фото: Павел Лункевич

Одним из самых ярких событий Екатеринбурга в апреле стал XVI Евразийский экономический форум молодежи. Он проводился с 21 по 24 апреля. Ключевой площадкой стал Уральский государственный экономический университет. Сейчас в вузе подводят итоги прошедшего мероприятия, а также строят планы на следующий год. О том, каких результатов удалось достигнуть за три дня работы форума, мы узнали у и.о. ректора УрГЭУ Якова Силина.

ДЕЛЕГАЦИИ ПРИЕХАЛИ ИЗ 217 УНИВЕРСИТЕТОВ МИРА

- Яков Петрович, подведены итоги XVI Евразийского экономического форума молодежи. Какие ключевые цели ставились перед ЕЭФМ? Удалось ли их достичь?

- Удалось! Форум проводится уже в 16 й раз. Ежегодно мы задаем лейтмотив для обсуждений и докладов, для определения перспектив сотрудничества. И в этот раз им стала тема, важнейшая для нашей многонациональной страны – «Единство народов России в эпоху глобальных перемен». Отмечу, что сама по себе тема единства народов характерна для всего мира. А для России - особенно! Поэтому я считаю, что в рамках форума мы раскрыли ее успешно. В этом году у нас были участники из 87 регионов России и из 117 стран мира. ЕЭФМ прошел на 12 региональных и зарубежных площадках. К нам прибыли делегации из 217 университетов России, стран СНГ, а также дальнего зарубежья. На Евразийский экономический форум молодежи приехали 92 представителя дипломатических миссий, причем 31 государство было представлено послами. Они общались со студентами, встречались с промышленниками. Мы провели 42 конкурса. Участниками было подано в университет для оценки экспертами 15 828 работ. Если бы интереса к форуму от разных регионов России и стран мира не было, их бы просто не направили к нам. То, что мы сейчас делаем, в крупном масштабе окажет эффект еще только через несколько лет. Но эффект точно будет, и он будет положительным.

- Чем, на ваш взгляд, этот форум отличался от предыдущих?

- Масштабом. Он растет из года в год, потому что и потребность в подобных мероприятиях увеличивается. В прошлом году было 22 тысячи участников. В этом уже 24 216. Но их может быть и больше, главное, чтобы сил у нас хватило. Тут стоит сказать, что в прошлом году ЕЭФМ проходил на 14 площадках. В этом году на 12. Признаюсь, мы хотели сократить их количество до восьми. Не дали! Ряд наших коллег так и сказали: «Мы хотим быть вашей площадкой». Просто потребность в ЕЭФМ нарастает.

УЧАСТИЕ В ЕЭФМ ПОМОГАЕТ ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ

- Какие темы и направления стали центральными в повестке форума?

- Мы экономический вуз и в рамках ЕЭФМ мы говорили о синергетическом эффекте – объединяя народы России, развиваем в центре страны экономику, промышленность, социальную сферу, науку и образование. То есть Евразийский экономический форум молодежи выступает здесь в качестве примера. Если брать по большому счету, то центральными темами в повестке стали экономика и социальные проблемы. Например, когда в рамках форума мы разговаривали с руководителями других вузов о развитии высшего образования, обязательно затрагивали экономическую составляющую. Ведь чтобы развиваться, нужно создавать и строить новое. Надо укреплять наши вузы, за образованием и за наукой будущее.

- Каких практических результатов и договоренностей удалось достичь по итогам форума?

- О сиюминутных результатах говорить нельзя. Так не бывает. Но в рамках ЕЭФМ дипломаты и промышленники садились за стол и проговаривали варианты сотрудничества. Налаживались контакты, которые помогут экономике развиваться. Если же говорить про студентов, то каждый, кто подал на конкурс ЕЭФМ свою работу, уже заявил о себе. Мы всем предоставляем свидетельство участника. Оно может помочь в дальнейшем продолжить успешное обучение в университете, включая наш. Повысит оно шансы и на хорошее трудоустройство. Ведь любой предприниматель, любой работодатель, руководитель от власти хочет, чтобы у него работали активные молодые специалисты. Увидев выпускника со свидетельством участника знакового статусного форума он, скорее всего, примет его. Таких примеров полно.

- Как форум влияет на развитие молодежных и научных экономических инициатив?

- Многие, кто когда-то начинал на ЕЭФМ студентами, сейчас работают педагогами. Они участвуют в различных научных мероприятиях и форумах, принимают решения в образовании и науке, занимаются прикладной работой, связанной с бизнесом. Молодые люди понимают, что Евразийский экономический форум молодежи поможет им развиваться, повлияет на них положительно. Иначе эти 15 828 конкурсных работ просто не появились бы.

НАЧИНАЕТСЯ ПОДГОТОВКА К ЕЭФМ 2027 ГОДА

- С какими основными вызовами столкнулись организаторы при подготовке и проведении мероприятий форума?

- Есть масса непростых организационных моментов. Порой не хватает времени, порой не хватает людей. Вопрос о том, как всех разместить решается проще, ведь инфраструктура Екатеринбурга уже давно позволяет проводить форумы мирового уровня. Ключевой вызов – что предложить в новом году, чтобы было интересно и востребовано участниками. И, разумеется, есть вопросы по финансированию. Многие процессы становятся дороже, запросы становятся выше. Возможности университета ограничены. Здесь помогают бизнес и власть. Речь не всегда про деньги. Нам предоставляют залы, аудитории, транспорт и оборудование. Только представьте – несколько мероприятий ЕЭФМ проходят в ключевом торжественном зале региона.

- Какие планы уже намечены на следующий, XVII Евразийский экономический форум молодежи?

- Сейчас мы подводим итоги прошедшего форума. Благодарим тех, кто принял участие, проговариваем возможные следующие направления. Как правило, через 1-2 месяца после завершения ЕЭФМ мы начинаем подготовку к форуму следующего года. Думаю, что в 2027 мы активнее будем говорить о темах, связанных с информационными технологиями с искусственным интеллектом, с киберспортом. Потребность в развитии этого направления растет. И нас в этом поддерживают. Точно будут конкурсы. Мы не раз рассматривали вариант проведения форума в сжатом формате. Пока не получается, но мы этот вариант рассматриваем. По отзывам руководителей разных уровней, форум нужен. Формат и тему всегда выбираем немного позже. Сейчас все вузы России разрабатывают программы на период до 2036 года. Мы поставили три крупных стратегических цели. Одна из них это евразийская синергия. Поэтому форум будет. Каким он окажется по формату, размеру, специфике и тематике мы определим чуть позже.