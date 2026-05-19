Уральцы жалуются на небывалое нашествие комаров: ученый объяснил, почему их так много

Комаров особенно много развелось в парках города Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Читатели жалуются – к середине мая комаров в Екатеринбурге стало как-то особенно много. И встречаются они там, где их обычно и не ждешь. Например, их много в районе Плотинки и южного автовокзала, в лесопарковых зонах. Чтобы понять, откуда же столько кровососов этой весной, мы обратились за комментарием на кафедру биоразнообразия и биоэкологии УрФУ.

- Скорее всего, это явление вызвано двумя факторами, - объясняет «КП-Екатеринбург» профессор кафедры биоразнообразия и биоэкологии УрФУ Алексей Гилев. – Во-первых, зимой выпало много снега. Это привело к тому, что весной образовалось много талой воды. Комарам было где откладывать яйца. Второй фактор это аномальное тепло. Оно привело к ускоренному развитию комаров. Высокая температура синхронизировала их, из-за чего за раз вылупилось много особей.

Обычно появление комаров растянуто по времени на весь июнь. А тут они разом сразу вылупились в большом количестве. У этого явления, впрочем, есть и позитивная сторона. Так как основная масса кровососов появилась сейчас, позже летом их уже будет меньше. Впрочем, совсем они не пропадут, так как какая-то часть яиц всегда остается в покое и комары не вылупляются из них раньше времени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Колодцы пересохли, а коровы лезли в Исеть: как Екатеринбург переживал невероятную жару 1911 года

Как 115 лет назад на Урале переживали жару в +38,8 °C (Подробнее)