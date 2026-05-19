Красавица из Екатеринбурга боролась за сердце бывшего силовика на передаче «Давай поженимся». 40-летняя Екатерина Костенко уже девять лет работает водителем такси, а недавно начала вести свой блог.

- Привет, Игорь! Меня зовут Катя. Хочешь, я покатаю тебя по ночному городу? - смело заявила красотка при встрече с женихом.

ЛЕТАЛА ВО ВЛАДИВОСТОК, А ОН ОКАЗАЛСЯ ЖЕНАТ

Екатерина долгое время была менеджером по продажам. Женщина признается, что ушла с прошлого места работы, чтобы больше зарабатывать. Сейчас она гордится своим решением. Прошлые отношения красотки, которые длились три года, закончились изменой. Ее бывший молодой человек работал вахтовым методом.

- Я приезжала к нему из Екатеринбурга во Владивосток. Он приглашал меня, оплачивал мне билеты. Жила там две недели, - рассказала во время программы Екатерина.- Изначально он сказал мне, что до сих пор женат, но не живет совместно с супругой. Мол, она проживает в другом городе с дочкой. В начале отношений он даже просил меня помочь развестись.

Красотка не отрицала, что эти отношения были довольно странными. Бывшему возлюбленному постоянно писали другие девушки. Екатерина долгое время прощала.

- Он пришел ко мне после Нового года. Я думала, что мы с ним помирились. Ему нужно было улетать на вахту, он проспал самолет. В этот момент зазвонил его телефон, я взяла трубку, а там голос его жены. Я разблокировала телефон и прочитала переписку, - со слезами на глазах говорила Екатерина. - Бывший сказал мне, что она беременна. Сейчас они живут вместе.

Женихом в этом выпуске стал 40-летний Игорь. В прошлом он - командир взвода ГИБДД. Сейчас живет в Уфе и работает в Башкирской Республиканской коллегии адвокатов.

- Игорь не посмотрит в сторону сотрудницы государственных структур, не пригласит на второе свидание слишком доступную женщину, но и не продолжит общение со снежной королевой. Его идеальная спутница жизни восхищается природой, любит собак, не жалеет денег на благотворительность, без напоминаний бронирует караоке, - рассказали про жениха в начале программы.

Для Екатерины и Игоря провели тест на музыкальную совместимость. На передаче включили знаменитую песню Михаила Боярского «Зеленоглазое такси», которую жених и невеста исполнили вместе.

В качестве сюрприза екатеринбуреженка подготовила танец в народном сарафане. Позже красотка признается, что изначально она планировала петь, однако планы поменялись. Во время танца Игорь вышел на сцену к невесте и станцевал с ней.

«Я СЧИТАЛА ЖЕНИХА»

Друзья Игоря, которые пришли вместе с ним на программу, посчитали, что Екатерина не подходит мужчине. Она - веселая и яркая, но, скорее всего, семью построить они не смогут.

- Я буду рада, если Игорь выберет кого-то из девушек. Они все очень достойные, - сказала красотка.

В итоге жених выбрал соперницу уралочки. Ее тоже зовут Екатерина, она живет в Ростове-на-Дону.

После выхода программы Екатерина поделилась впечатлением от съемок в своих социальных сетях. Невеста призналась, что очень сильно переживала.

- Перед выходом про меня сказали, что я замуж за него собралась. Я такого не говорила. Я ехала туда с другой целью, - сказала екатеринбурженка. - Жених мне не понравился, просто я не стала об этом говорить. Я прочитала жениха. Мне с ним все понятно. Женщины от него не просто так уходили, он бабник, скорее всего, и каждой из них он изменял. Но ему огромное спасибо за то, что он поддержал меня во время танца.

Екатерина уточнила, что поехала на передачу, чтобы изнутри посмотреть на съемки. Также ей было интересно съездить в Москву и побывать на «Первом канале».

