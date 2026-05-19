В Екатеринбурге перенесли дату празднования Дня города

Теперь День города в Екатеринбурге будут отмечать в первую субботу августа

Екатеринбург будет отмечать День города по-новому – не в третью субботу августа, как привыкли, а в первую. Получается, что в этом году торжество пройдет 1 августа. Такое решение во вторник, 19 мая, приняли депутаты в ходе заседания городской думы Екатеринбурга (27 голосов – «За», 2 - воздержались).

- Депутаты согласились, что перенос даты позволит проводить торжества с большим комфортом для жителей и гостей уральской столицы, - сообщают в пресс-службе городской думы Екатеринбурга.

В советские годы День города в столице Урала отмечали только по круглым датам. Например, в 1973-м были торжества по случаю 250-летия Свердловска

ПЕРЕНЕСЛИ ПРАЗДНИК ПО ДВУМ ПРИЧИНАМ

Разговоры о возможном переносе празднования Дня города начались в середине апреля, когда в Гордуму от главы Екатеринбурга Алексея Орлова поступило письмо с обращениями от участников специальной военной операции, некоммерческих организаций и просто неравнодушных уральцев в поддержку переноса даты празднования. В частности идею переноса 15 апреля депутаты обсуждали на выездном заседании в Музее истории Екатеринбурга. Тогда одной из причин переноса называлась погода – как правило, в начале августа у нас теплее, чем во второй половине месяца. Другая причина историческая.

- 1 августа 1723 года по распоряжению одного из основателей Екатеринбурга Георга Вильгельма де Геннина произошел переезд Сибирского Обербергамта (горнозаводской администрации) с Уктусского завода в строящийся Екатеринбург, - объясняет директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев. – Благодаря этому Екатеринбург стал центром управления довольно большой горнозаводской провинцией, простиравшейся от Урала до Сибири.

Закладка капсулы времени в 1973 году. Ее вскрыли в 2023-м

СОТНИ ЛЕТ НЕ ЗНАЛИ, КОГДА У ЕКАТЕРИНБУРГА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Как объясняют в Музее истории Екатеринбурга, традиция ежегодного празднования Дня города появилась только в конце 1980-х. До этого в городе отмечались лишь по-настоящему круглые даты. Например, 18 ноября 1973 года столица Урала отпраздновала 250-летие города. К этой дате в Историческом сквере заложили капсулу времени, которая была вскрыта и перезаложена в 2023 году. Сама дата, 18 ноября, кстати, считается историческим днем рождения Екатеринбурга. Именно в этот день в 1723 году впервые заработали механизмы завода-крепости.

- Историческая дата рождения города 18 ноября 1723 года была определена только в 1958 году в ходе довольно широкой дискуссии историков, - говорит Игорь Пушкарев. - Было особое заседание в стенах уральского госуниверситета. И участники тогда сошлись во мнении, что именно пробный пуск кричных молотов, состоявшийся в ноябре 1723 года, следует принимать за дату рождения города.

Тогда в ходе дискуссии обсуждались и другие даты, которые также вполне можно было бы считать историческим днем рождения Екатеринбурга. Среди них было и 1 августа.

Праздновать День города в историческую дату в ноябре было неудобно из-за холодов. Поэтому с 1987-го торжества перенесли на август

ЕЖЕГОДНО ПРАЗДНОВАТЬ СТАЛИ ЛИШЬ С 1987-ГО

Проводить торжественные мероприятия в ноябре было не очень удобно – холодно, снег уже может пойти. Поэтому в 1987 году власти города решили оставить исторический день города как есть – 18 ноября – а торжества перенести на третью субботу августа.

- Причем также была довольно широкая дискуссия по этому поводу, которая проходила на страницах газет и в других средствах массовой информации. Но вот тогда почему то не обратили внимание на 1 августа, - говорит Игорь Пушкарев. – Основной мотив переноса на август был действительно в том, что это более теплый период, чем ноябрь. При этом был и еще один фактор – перенесенный на конец лета День города тогда воспринимался, как репетиция 70-летия Великого Октября (отмечалось 7 ноября 1987 года, - Прим. Ред.)

В итоге с конца 1980-х появилась ежегодная традиция отмечать в конце лета День города. Он стал общепризнанным праздником. В прошлом году мы отмечали его 16 августа. Теперь, получается, отпразднуем 1 августа.

