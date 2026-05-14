В Тушинском районном суде Москвы продлили меру пресечения для обвиняемых по делу об убийстве и разбое в квартире на Строгинском бульваре. Главным фигурантом является 20-летний защитник ФК «Урал-2» Даниил Секач. Молодой человек с семи лет занимался футболом. В команде оранжево-черных он показывал себя перспективным игроком, и ему даже пророчили переход в основной состав. Однако в феврале 2026 года на молодого человека вышли мошенники.
ПРЕДЛОЖИЛИ СТАТЬ ВНЕШТАТНЫМ АГЕНТОМ
Как ранее рассказывал «КП-Екатеринбург» отец молодого человека, мошенники угрожали его сыну и запугивали.
- Даниилу начали звонить мошенники и говорить, что ему грозит пожизненный срок за переводы деньги ВСУ. Аферисты говорили сыну, что пострадаем и мы, его семья, - пояснял отец футболиста. - Спустя несколько недель Даниилу предложили «выход из ситуации» - стать внештатным агентом силовых структур. Якобы он должен был предотвращать различные преступления.
Никто из близких не знал о том, что футболист находится под влиянием мошенников. 13 марта Секач прилетел в столицу из Екатеринбурга. Молодой человек добрался до квартиры предпринимательницы Екатерины Ч., дверь ему открыла 16-летняя дочка женщины, которая также долгое время обрабатывали аферисты. Во время того, как Секач вскрывал сейф с драгоценностями и деньгами, в квартиру вернулась Екатерина. Футболист накинулся на женщину и несколько раз ударил ее ножом. Затем он забрал ценные вещи, положил в мешок и выкинул в окно.
Секач покинул квартиру лишь на следующий день. По указанию кураторов футболист держал школьницу в комнате и сам провел ночь в квартире с убитой Екатериной. Его задержали 14 марта в гостинице на Звенигородском шоссе.
На данный момент футболисту предъявлено обвинение в убийстве (105 УК РФ), разбое (162 УК РФ), в насильственных действиях сексуального характера (132 УК РФ). Последнее обвинение связано с тем, что кураторы приказали Даниилу поиздеваться над дочерью Екатерины. Молодому человеку грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
ДРУГИЕ ФИГУРАНТЫ ДЕЛА
Помимо Даниила Секача, сейчас в деле об убийстве и разбое на Строгинском бульваре 6 фигурантов - молодые люди от 17 до 22 лет. Силовикам удалось установить пять «курьеров» и их куратора. По данным KP.RU, они не были знакомы между собой, а задания получали через соцсети.
Первым курьером оказалась 22-летняя Софья Никольская. В день трагедии она привезла болгарку к квартире и оставила ее под дверью. Затем спустилась на улицу, подобрала мешок с украденными драгоценностями и побежала во двор дома, где ее ждал соучастник - 17-летний Кирилл Ч. Юноша забрал пакет и направился в сторону детской площадки. Там он отдал украденное следующим курьерам.
Два друга - 19-летний Никита Сяткин и 20-летний Егор Шмат, приняли «посылку», а затем отправились в Московскую область, в город Лобня. Там они сменили упаковку украденных ценностей и передали их дальше. Следующим звеном в преступной цепочке стал 19-летний Эльдар Аушев из Санкт-Петербурга. Он получил посылку в одном из ТЦ Новой Москвы.
- По указаниям куратора я поехал в Москву. Далее я взял посылку, в которой находились денежные средства - 19 300 долларов и 5 тысяч рублей, - рассказывал во время допроса молодой человек.
Со временем силовики вышли и на одного из кураторов курьера. Им оказался 19-летний Никита Коржуков из Санкт-Петербурга. По данным СК, молодой человек придерживался преступной схемы, которую разработали мошенники с Украины. Коржуков закупал сим-карты и телефоны.
- С их помощью организаторы преступления дистанционно отправляли гражданам России СМС-сообщения, в которых содержались ложные сведения о взломе учетных записей в мессенджерах и платформах, в том числе на портале Госуслуги. Впоследствии кураторы различными способами вовлекали граждан в совершение преступлений, - уточняли в ведомстве.
ГРОЗИТ ВПЛОТЬ ДО 15 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Отметим, что всем фигурантам предъявлено обвинение обвинение по пунктам «а», «б», «в» четвертой части 162 статьи УК РФ (Разбой, совершенный организованной группой, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшему). По данном статье молодым людям грозит до 15 лет лишения свободы.
В марте Секача, Никольскую, Сяткина, Аушева и Коржукова отправили в СИЗО. Шмата - под домашний арест. Насчет меры пресечения для Кирилла Ч. Мосгорсуд не давал информации, поскольку ему не исполнилось 18 лет.
В начале мая фигурантам продлили меру пресечения. Как сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Тушинского районного суда, арест всем фигурантам был продлен до 14 июня.
Расследование уголовного дела продолжается
