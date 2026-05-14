Трагедия произошла 13 марта в квартире на Строгинском бульваре в Москве. Фото: соцсети

В Тушинском районном суде Москвы продлили меру пресечения для обвиняемых по делу об убийстве и разбое в квартире на Строгинском бульваре. Главным фигурантом является 20-летний защитник ФК «Урал-2» Даниил Секач. Молодой человек с семи лет занимался футболом. В команде оранжево-черных он показывал себя перспективным игроком, и ему даже пророчили переход в основной состав. Однако в феврале 2026 года на молодого человека вышли мошенники.

ПРЕДЛОЖИЛИ СТАТЬ ВНЕШТАТНЫМ АГЕНТОМ

Как ранее рассказывал «КП-Екатеринбург» отец молодого человека, мошенники угрожали его сыну и запугивали.

- Даниилу начали звонить мошенники и говорить, что ему грозит пожизненный срок за переводы деньги ВСУ. Аферисты говорили сыну, что пострадаем и мы, его семья, - пояснял отец футболиста. - Спустя несколько недель Даниилу предложили «выход из ситуации» - стать внештатным агентом силовых структур. Якобы он должен был предотвращать различные преступления.

Никто из близких не знал о том, что футболист находится под влиянием мошенников. 13 марта Секач прилетел в столицу из Екатеринбурга. Молодой человек добрался до квартиры предпринимательницы Екатерины Ч., дверь ему открыла 16-летняя дочка женщины, которая также долгое время обрабатывали аферисты. Во время того, как Секач вскрывал сейф с драгоценностями и деньгами, в квартиру вернулась Екатерина. Футболист накинулся на женщину и несколько раз ударил ее ножом. Затем он забрал ценные вещи, положил в мешок и выкинул в окно.

Даниилу Секачу грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Фото: суды общей юрисдикции Москвы

Секач покинул квартиру лишь на следующий день. По указанию кураторов футболист держал школьницу в комнате и сам провел ночь в квартире с убитой Екатериной. Его задержали 14 марта в гостинице на Звенигородском шоссе.

На данный момент футболисту предъявлено обвинение в убийстве (105 УК РФ), разбое (162 УК РФ), в насильственных действиях сексуального характера (132 УК РФ). Последнее обвинение связано с тем, что кураторы приказали Даниилу поиздеваться над дочерью Екатерины. Молодому человеку грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

ДРУГИЕ ФИГУРАНТЫ ДЕЛА

Помимо Даниила Секача, сейчас в деле об убийстве и разбое на Строгинском бульваре 6 фигурантов - молодые люди от 17 до 22 лет. Силовикам удалось установить пять «курьеров» и их куратора. По данным KP.RU, они не были знакомы между собой, а задания получали через соцсети.

Первым курьером оказалась 22-летняя Софья Никольская. В день трагедии она привезла болгарку к квартире и оставила ее под дверью. Затем спустилась на улицу, подобрала мешок с украденными драгоценностями и побежала во двор дома, где ее ждал соучастник - 17-летний Кирилл Ч. Юноша забрал пакет и направился в сторону детской площадки. Там он отдал украденное следующим курьерам.

Софья Никольская привезла болгарку к квартире на Строгинском бульваре. Фото: суды общей юрисдикции Москвы

Два друга - 19-летний Никита Сяткин и 20-летний Егор Шмат, приняли «посылку», а затем отправились в Московскую область, в город Лобня. Там они сменили упаковку украденных ценностей и передали их дальше. Следующим звеном в преступной цепочке стал 19-летний Эльдар Аушев из Санкт-Петербурга. Он получил посылку в одном из ТЦ Новой Москвы.

- По указаниям куратора я поехал в Москву. Далее я взял посылку, в которой находились денежные средства - 19 300 долларов и 5 тысяч рублей, - рассказывал во время допроса молодой человек.

Со временем силовики вышли и на одного из кураторов курьера. Им оказался 19-летний Никита Коржуков из Санкт-Петербурга. По данным СК, молодой человек придерживался преступной схемы, которую разработали мошенники с Украины. Коржуков закупал сим-карты и телефоны.

- С их помощью организаторы преступления дистанционно отправляли гражданам России СМС-сообщения, в которых содержались ложные сведения о взломе учетных записей в мессенджерах и платформах, в том числе на портале Госуслуги. Впоследствии кураторы различными способами вовлекали граждан в совершение преступлений, - уточняли в ведомстве.

Куратор курьеров - Никита Коржуков. Фото: суды общей юрисдикции Москвы

ГРОЗИТ ВПЛОТЬ ДО 15 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Отметим, что всем фигурантам предъявлено обвинение обвинение по пунктам «а», «б», «в» четвертой части 162 статьи УК РФ (Разбой, совершенный организованной группой, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшему). По данном статье молодым людям грозит до 15 лет лишения свободы.

В марте Секача, Никольскую, Сяткина, Аушева и Коржукова отправили в СИЗО. Шмата - под домашний арест. Насчет меры пресечения для Кирилла Ч. Мосгорсуд не давал информации, поскольку ему не исполнилось 18 лет.

В начале мая фигурантам продлили меру пресечения. Как сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Тушинского районного суда, арест всем фигурантам был продлен до 14 июня.

Расследование уголовного дела продолжается

