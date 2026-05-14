«Запорожец» испытывали Хрущев и Брежнев: в Верхней Пышме открылась выставка об автомобильных заводах СССР

Новая выставочная зона об «Автомобильных заводах СССР» содержит много интерактивных элементов

В четверг, 14 мая, в Музее автомобильной техники в Верхней Пышме открылась новая выставочная зона – «Автомобильные заводы СССР». Экспозиция располагается на третьем этаже музея в окружении раритетных образцов отечественного автопрома. Это несколько стен, украшенных фотографиями, справочной информацией, а также интерактивными вставками и экспонатами.

- По традиции в преддверии Международного дня музеев мы открываем новую экспозицию, - рассказал заместитель директора по экспозиционно-выставочной деятельности Музейного комплекса в Верхней Пышме Вадим Вагин. – Наша новая выставочная зона поистине уникальна. На территории Российской Федерации такого не делал еще никто. Мы обращаемся к коллективной памяти. Пробуем рефлексировать, какой путь был проделан нашими предприятиями практически за 60 лет.

КУХОННЫЙ КОМБАЙН И РОЗОЧКА В РЫЧАГЕ

Здесь, например, можно посмотреть на коллекцию рычагов от коробок передач, украшенных розочкой в прозрачной ручке. Представлен и набор приборных панелей – как они менялись год от года.

Для детей есть тематические викторины и пазлы. А порой здесь можно встретить и необычные экспонаты – кухонный комбайн «Рябинка», который стоит под стеклом на стенде завода ЗИЛ.

- ЗИЛ это завод, который производит грузовики и правительственные автомобили. Казалось бы, причем здесь кухонный комбайн «Рябинка»? – отмечает главный специалист по экспозиционной деятельности Дмитрий Плетнев. – Но мы с вами понимаем, что ЗИЛ это сложное промышленное объединение, которое занималось производством в том числе и различной кухонной утвари.

Кроме того выставочная зона рассказывает о малоизвестных фактах из истории советских автомобильных заводов. Например, о том, что в годы Великой Отечественной войны на заводе «Москвич» изготавливали танки Т-34. Или что в 1946 году «Москвич-400» стоил 9000 рублей – на тысячу меньше, чем зарабатывал в месяц председатель Совета министров СССР. А вот еще такой факт – «Москвич-408» проходил первые краш-тесты в СССР и очень полюбился европейцам.

- В 1964 году Москвич-408 начинает экспортироваться в европейские страны, - сообщается в экспозиции. – Норвежский журнал «Teknikens Varld» устраивает ему тестдрайв протяженностью более тысячи километров по самым плохим дорогам. В результате автомобиль выдерживает «жестокое обращение», а организаторы резюмируют: «Мы можем смело заявит, что немного есть на свете машин, которые вынесли бы такое испытание!»

Миниатюра, показывающая типичную жизнь «Запорожца» - дача, заправка, гараж, поездка к морю...

У БАТАЛОВА БЫЛ «МОСКВИЧ», У НИКУЛИНА «ВОЛГА»

Раскрывается на выставке и история легендарного «Запорожца» ЗАЗ-965. Ходовые качества этой машины в июле 1960 года оценивал лично Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев.

- На первенце автомобильного завода «Коммунар» его катает главный конструктор Юрий Сорочкин, - сообщается в экспозиции. – Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Брежнев, известный своей любовью к автомобилям и быстрой езде, совершает самостоятельную поездку по Кремлю.

Еще факт про «Запорожец» с экспозиции. В том же 1960-м году он стоил 18 000 рублей. Это 20 средних зарплат. Рассказывается на выставке и о машинах, которыми владели знаменитые советские актеры. У звезды фильма «Москва слезам не верит» Алексея Баталова был «Москвич», а у Юрия Никулина «Волга».

- До 1970-х годов автомобиль в кузове универсал простому советскому гражданину приобрести было почти невозможно, - сообщается на выставке.- Впрочем, и не совсем «простым» гражданам сделать это тоже было проблематично. Артист цирка и кино Юрий Никулин, владелец грузопассажирской «Волги» ГАЗ-22 вспоминал, что эту машину предложили цирку, но интереса она не вызвала. Тогда он, подзаняв денег, смог купить ее. Следующим его автомобилем также стал универсал ГАЗ-24-02. «Железных коней» всенародного любимца СССР знали, пожалуй, все московские гаишники и часто останавливали Никулина только для того, чтобы попросить у него автограф.

Добавим, что новая экспозиция приурочена к 130-летию отечественной автомобильной промышленности.

