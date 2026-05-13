«Подмерзла, подгнила»: на Урале в поле обнаружили горы из картошки

Владельцы поля объяснили, откуда на нем появились горы картофеля Фото: 4 Канал

В среду, 13 мая, под Богдановичем очевидцы увидели на одном из местных полей необычную картину. Буквально горы картофеля лежали под открытым небом. И сначала так посмотришь, вроде нормальная, хоть сейчас вари в мундире и с селедкой на стол подавай. А присмотришься, поймешь, что подмерзла, подгнила. Откуда же она там взялась в таком количестве? Как выяснилось, ее привезли сотрудники местного фермерского хозяйства.

- У нас фермерское хозяйство. Мы картофель выращиваем. У нас 5 складов-хранилищ, - объясняет «КП-Екатеринбург» глава крестьянско-фермерского хозяйства Анна. - В прошлом сентябре были заморозки, и на одном из наших полей сильно подморозило картошку. Мы хотели ее перебрать, но поняли, что это нецелесообразно, потому что это ручной труд, а там больше половины картофеля уже гнилое. Он течет. А у нас посевная началась, и хранилище надо чистить. Мы каждый год его белим, красим, дезинфицируем. Поэтому мы увезли испортившуюся картошку на поле, которое находится в нашей собственности.

Видео: 4 Канал В поле на Урале обнаружили горы картофеля

Всего было вывезено около 200 тон испортившегося картофеля. Его будут использовать, как удобрение.

- Поле сейчас как раз отдыхает. Летом картошка полежит, перепреет, и мы ее перепашем в этом же поле, как удобрение, - добавила руководитель хозяйства. К этому месту напрямую не проехать. Чтобы добраться до него, нужно километров десять ехать и не по асфальту, а по полям. Кто туда поедет? Мы нигде эту картошку не раскидывали, в лес не увозили. Оставили ее на своем поле, чтобы она никому не мешала и чтобы мухи не летали по деревне.