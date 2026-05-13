Банкротство без прикрас: как «быстрое списание долгов» превращается в большие проблемы

Сегодня заёмщики часто рассматривают банкротство как едва ли не единственное решение проблем с кредитами. Но это не так. Банкротство — это крайняя мера, к которой можно прибегать, если другие варианты урегулирования задолженности уже не подходят. При этом важно понимать, что эта процедура имеет серьёзные ограничения и последствия, о чем фирмы, предлагающие банкротство как способ “быстро избавиться от долгов”, предпочитают умалчивать. Эти и другие вопросы, связанные с решением финансовых трудностей, обсудили участники круглого стола в КП — Екатеринбург.

Управляющий Свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко начал с примера. В одном из уральских регионов молодая семья столкнулась с финансовыми проблемами – муж потерял работу, жена ушла в декретный отпуск. Начались просрочки по ипотеке, общий долг достиг 9,5 млн рублей. Тогда супруги решили обратиться к посредникам-раздолжнителям. Те пообещали помощь в списании долгов, но за свою работу попросили 2 млн рублей. К счастью, прежде чем соглашаться, семья проконсультировалась со своим кредитором — Сбером. Сотрудники банка предложили заемщикам воспользоваться ипотечными каникулами. Эта мера поддержки прописана в законе и позволяет временно приостановить платежи без негативных последствий для кредитной истории. В итоге семья вышла из просрочки, имущество было сохранено, а глава семьи планирует в скором времени восстановиться на работе.

- Клиент и банк тут в одной связке, первому важно выбраться из «финансовой ямы», а второму — восстановить платежеспособность своего клиента. Для этого существуют различные механизмы поддержки: реструктуризация, кредитные каникулы, отсрочки и так далее. Главное — не тянуть и не заводить ситуацию в тупик: если сложно платить по кредиту, нужно сразу связаться с кредитором. Чем раньше это сделать, тем больше шансов найти приемлемое решение, — подчеркнул Владислав Шиленко.

Финансовые эксперты предупреждают, что под списанием долгов раздолжнители всегда имеют в виду банкротство, но забывают предупредить, что на период процедуры все счета гражданина будут заблокированы, распоряжаться денежными средствами будет иное лицо - финансовый управляющий - а всё имущество, кроме единственного жилья, будет продано. После завершения процедуры банкротства человек в течение пяти лет не может оформить повторное банкротство, а также будет обязан сообщать банкам о своем статусе банкрота при попытке оформить новый кредит. Кроме этого, на три года вводится запрет на управление юридическими лицами. Именно поэтому банкротство считается крайней мерой, к которой стоит прибегать только тогда, когда все остальные способы урегулирования долгов уже испробованы и не сработали. В большинстве ситуаций выход можно найти, вовремя начав диалог с кредитором.

По словам арбитражного управляющего СРО АУ Северо-Запада Эдуарда Чу, процедура банкротства касается и семьи должника: «Если родственник выступал поручителем или созаёмщиком, при банкротстве банк вправе обратиться уже к нему — и тогда придётся выплачивать долг в пределах своих обязательств. Если в залоге есть имущество родственников, его могут продать, чтобы рассчитаться с кредитором. Взыскание обращают и на имущество супруга, приобретённое в браке. Также в деле о банкротстве могут оспорить имущество, которое должник купил на свои деньги и оформил на детей или родителей».

Как отметил проректор по стратегическому развитию и научной работе УрГЮУ имени В.Ф. Яковлева, адвокат Андрей Винницкий, банкротство граждан подразумевает поиск баланса между интересами кредитора и должника. Эта процедура должна помогать в восстановлении платежеспособности людям, которые в силу разных ситуаций больше не могут справляться с обязательствами.

- Однако сейчас по-прежнему немало и тех, кто набирает заведомо непосильные кредиты, а затем пытается освободиться от обязанности их выплачивать через банкротство. Если выясняется, что должник действовал недобросовестно, суд не освободит от обязательств, даже несмотря на то, что человек уже признан банкротом. В суде оцениваются все детали: пытался ли заёмщик взаимодействовать с кредитором, предпринимал ли шаги, чтобы урегулировать задолженность, насколько достоверны сведения, которые должник представил в процессе банкротства, не скрывал ли имущество от взыскания. Задача судебной системы в подобных ситуациях — защитить интересы кредиторов и не допустить использование банкротства как инструмента ухода от ответственности, — сообщил Андрей Винницкий.

Владислав Шиленко заявил, что в 2026 году количество подобных судебных решений уже растёт. Также на рекламу услуг, связанных с банкротством, в 2026 году введены существенные ограничения.

- Институт банкротства должен быть спасательным кругом для человека, который попал в финансовый шторм, когда все остальные средства — реструктуризации, комплексное урегулирование, если кредиторов несколько, и другие — не помогли. Наша общая задача — изменить культуру рынка потребительского банкротства и сделать её более цивилизованной, — подытожил Владислав Шиленко.