Николай Богатырев радует соседей музыкой и легендарной «Волгой»

Николай Андреевич Богатырев встречает гостей музыкой. В тени яблонь и сирени он в свои 85 лет задорно исполняет песни на гармони, которые выучил еще в детстве. Инструмент достался от отца-фронтовика, который прошел всю Великую Отечественную войну. Сейчас в его коллекции шесть гармоней, и каждая хранит свою историю.

Но главная гордость пенсионера – легендарная «Волга» ГАЗ-21. О таком автомобиле Николай Андреевич мечтал всю жизнь, а сейчас «ласточка» сияет на солнце, украшенная ко Дню Победы. О том, как когда-то правительственная машина оказалась у Николая Богатырева, он рассказал «КП-Екатеринбург».

«ОТЕЦ УШЕЛ НА ФРОНТ, ГАРМОНЬ ДОСТАЛАСЬ ОТ НЕГО»

Когда началась Великая Отечественная война, Николаю Богатыреву было всего семь месяцев. Несмотря на это, мужчина запомнил те страшные годы на всю жизнь.

- Я 13-й ребенок в семье. Мама говорила, что из всех братьев и сестер я самый «живчик» был. Отца не запомнил, сирота я. Только родился, а он ушел на фронт. Все ушли, - рассказывает Николай Андреевич.

Когда он вспоминает военные годы, то гармонь в его руках замолкает. На лице пропадает улыбка, голос становится тише, а в глазах подступают слезы. Но почти сразу начинает играть музыку, и задорный нрав возвращается.

- Это же мое хобби. Тогда время голодное было, есть то хочу, и вот мне от бога дана гармонь. На хлеб зарабатывал, играть научился сам. Раньше как было? Гармонист – первый парень на деревне! Вот так мужикам играть надо,– смеется Николай Андреевич. – В военные годы я продавал гармошки. Мастера на базарах делали, а мне не давали поиграть. Говорили «Откуда ты такой? Еле ходишь, а уже гармошку просишь». А я настаивал: «Ну дай, дядь, сыграть!». Выпросил, так мужики сто раз извинились, и все стали меня просить играть, покупатели сразу шли. Знаете, в двух словах про жизнь и не скажешь. Гнилые алябушки ел, на них и вырос.

Самая первая гармонь Николая Богатырева все еще целехонька, самая маленькая. На ней он играл с пяти лет. Второй инструмент достался от отца.

- Папка у меня защищал Малую Вишеру на Волховском фронте. Служил снайпером и связистом, 24 немца убил! Ушел на фронт в 1941 году. Мама ему говорит: «Ты зачем гармонь берешь? Хлеба лучше побольше возьми, лепешек, картошки, чем ее тащить». А он говорит: «Нет, без гармони, без музыки не победить!». И утащил ее, - рассказывает Николай Андреевич.

Еще один инструмент достался пенсионеру от его брата. Ему в качестве премии подарил гармонь первый мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. Есть в коллекции гармонь, которая сохранилась еще со времен Первой мировой войны! Николаю Богатыреву она досталась от родственников.

- Брат мне наказывал беречь память предков, хранить их музыку, их песни, чтобы я даже не вздумал продавать гармони. Я наказ исполняю. Как поиграю, так и все болезни проходят, - говорит музыкант и вновь начинает петь старинную песню.

Подростком Николай Богатырев подрабатывал на свадьбах, потом отслужил в армии. За свою жизнь Николай Андреевич построил внушительную карьеру и успел многое повидать: пробовал себя в службе спасения, работал в аэропорту и в исправительной колонии. Много лет посвятил сельскому хозяйству. А сейчас давно на пенсии: садит картошку, ждет в гости дочь, которая частенько наведывает отца.

- Я заслуженный работник сельского хозяйства. Проработал шофером, награжден правительственной наградой за работу без аварий 1 степени, - говорит он.

ЛИЧНАЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ «ВОЛГА»

«Волга» ГАЗ-21 цепляет глаз каждого, кто проезжает мимо дома Николая Андреевича. Ко Дню Победы он ее украсил. Установил флаги России, на капоте разместил фотографии отца и брата, которые прошли всю войну.

В 1956 году Горьковский автозавод выпустил первую «Волгу» с 2,4-литровым бензиновым двигателем с отдачей 65 лошадиных сил. Легендарная «двадцать первая» выпускалась до 1970 года и считается преемником «Победы». При разработке машины советские инженеры изучали зарубежные модели. В их числе были Plymouth Savoy, Ford Mainline и Chevrolet Styline Deluxe. Однако, в итоге, получилось создать уникальный автомобиль.

Просторный салон, вместительный багажник, надежность и стильный для того времени дизайн седана сделал его мечтой автомобилистов. Но приобрести новинку мог не каждый советский гражданин. Изначально «Волга» предназначалась для чиновников и партийных деятелей.

Конкретно автомобилю Николая Андреевича уже 70 лет. По его словам, на нем действительно ездили члены правительства. Несмотря на возраст, машина в идеальном состоянии. Еще бы! Ведь пенсионер сдувает с нее каждую пылинку, а из гаража выезжает только по особым случаям. Каждый раз, когда «Волгу», рассекающую по улицам Горного Щита, видят местные, то их восторгу нет предела, говорит счастливый владелец ГАЗ-21.

- Эта машина была моей мечтой всю жизнь. Когда видел такую «Волгу», дар речи терялся! И вот, мечта моя сбылась, когда первый раз за руль сел, аж слезы навернулись, вот так вот, представляете? – смеется Николай Богатырев.

По его словам, легендарный советский автомобиль ему достался от родственников членов советского правительства. Якобы, удалось договориться с женой Андрея Брежнева, внука Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Приобрел уралец ее за символическую цену.

В День Победы Николая Богатырева можно было увидеть в Екатеринбурге. На украшенной «Волге» он отправился на Парад Победы.

