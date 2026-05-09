По улицам Кировграда 9 мая прошла колонна исторической техники времен Великой Отечественной войны

Фото: оргкомитет празднования 9 Мая в Верхней Пышме и Кировграде

День Победы кировградцы отметили патриотическими мероприятиями, главная цель которых — сохранение памяти о подвиге наших предков в годы Великой Отечественной войны.

В 08:00 на предзаводской площади филиала «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь» открылся «Привал Победы». Песни военных лет исполнили артисты Дворца культуры «Металлург». Сценой для выступлений стала стилизованная платформа на базе автомобиля «КамАЗ». Рядом с ней сотрудники заводской столовой организовали полевую кухню с ароматной кашей и горячим чаем.

Праздничный концерт завершился танцевальной композицией «Майский вальс», в которой также участвовали работники филиала. Организаторы уделили большое внимание костюмам танцоров — они максимально соответствовали стилистике 1940-х годов.

По традиции работники пришли на мероприятие семьями. В память об этом дне они получили значки с символикой праздника.

Затем в сквере у монумента воинам-металлургам и труженикам тыла Кировградского медькомбината состоялась «Акция памяти». В ней приняли участие директор по персоналу и общим вопросам АО «Уралэлектромедь» Дмитрий Галенковский, директор ППМ Алексей Беннер, председатель Совета ветеранов ППМ Владимир Кайгородов, председатель профсоюзной организации предприятия Алексей Клюкин, председатель молодежной организации Антон Васюта.

– Кировградский медьзавод внес большой вклад в Великую Победу, – подчеркнул Дмитрий Галенковский. – На фронт ушло 2 214 работников, из них больше половины погибли и пропали без вести. К станкам и печам встали женщины и подростки. Своим самоотверженным трудом они приближали нашу долгожданную победу. Наряду с медью завод выпускал аккумуляторную кислоту для авиационной и танковой промышленности, олеум для производства пороха и боеприпасов. Наш священный долг помнить об этом подвиге и любить свою Родину. Желаю каждому из вас благополучия, оптимизма, добра и мира! С праздником! С Днем нашей общей славы и общей благодарности!

Заводчане возложили цветы к монументу, а затем присоединились к городскому празднику на площади у Мемориала Славы воинам-кировградцам.

81-я годовщина Великой Победы запомнится горожанам торжественным шествием военной техники, которая прошла по центральной улице Кировграда впервые. Уникальный подарок кировградцам и гостям города сделали металлурги, технику предоставил верхнепышминский Музейный комплекс.

Впервые участники праздничных мероприятий увидели легкий танк Т-40, бронеавтомобиль БА-20, самоходную артиллерийскую установку СУ-76М, бронеавтомобиль БА-6 и автомобиль повышенной проходимости «Dodge» WC-51. Машинами управляли водители автотранспортного цеха ППМ, прошедшие специальную подготовку.

После шествия все пять единиц встали на специальной парковке, чтобы все желающие смогли сделать эксклюзивные фотографии, которые будут напоминать им об этом важном дне.

По традиции на городском стадионе прошла легкоатлетическая «Эстафета мира».