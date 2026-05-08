ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Екатеринбург
Происшествия8 мая 2026 14:05

В Екатеринбурге мото-курьер столкнулся с машиной и влетел в толпу: видеовидео

В центре Екатеринбурга мото-курьер на скорости въехал в толпу
Авторы (2):
Олег ГАЛИМОВ
Маргарита РАЗУМОВА
Мото-курьер работал в службе доставки

Фото: Олег ГАЛИМОВ. Перейти в Фотобанк КП

8 мая днем в Екатеринбурге на проспекте Ленина произошла серьезная авария. В ДТП попал легковой автомобиль BMW, а также мотоциклист - курьер. Они столкнулись около колледжа имени Ползунова.

На месте работают автоинспекторы

Фото: Олег ГАЛИМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Видео: Екатеринбург. Главное

В центре Екатеринбурга мото-курьер влетел в прохожих

Момент аварии опубликовал канал «Екатеринбург. Главное», который считается близким к мэрии. На нем видно, что мото-курьер на большой скорости ехал по оживленному проспекту. Прохожие бросились врассыпную после случившегося.

Иномарка поворачивала на улицу 8 Марта

Фото: Олег ГАЛИМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Черный мотоцикл от удара буквально выбросило на тротуар. Здесь еще видны следы крови. Самого байкера уже увезли с места происшествия.

- Иномарка BMW поворачивала на улицу 8 Марта по стрелке. В это время байкер-курьер ехал прямиком по проспекту Ленина. Предварительно известно, что пострадали две девушки – пешехода. Их здоровью причинен тяжкий вред, - рассказал корреспондент «КП-Екатеринбург» Олег Галимов с места происшествия.

На месте аварии еще видны следы крови

Фото: Олег ГАЛИМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Судя по кадрам, байкер работал в службе доставки. На тротуаре осталась его термосумка.

Как рассказали «КП-Екатеринбург» в Госавтоинспекции города, на месте находятся автоинспекторы и выясняют обстоятельства аварии.