8 мая днем в Екатеринбурге на проспекте Ленина произошла серьезная авария. В ДТП попал легковой автомобиль BMW, а также мотоциклист - курьер. Они столкнулись около колледжа имени Ползунова.

Момент аварии опубликовал канал «Екатеринбург. Главное», который считается близким к мэрии. На нем видно, что мото-курьер на большой скорости ехал по оживленному проспекту. Прохожие бросились врассыпную после случившегося.

Черный мотоцикл от удара буквально выбросило на тротуар. Здесь еще видны следы крови. Самого байкера уже увезли с места происшествия.

- Иномарка BMW поворачивала на улицу 8 Марта по стрелке. В это время байкер-курьер ехал прямиком по проспекту Ленина. Предварительно известно, что пострадали две девушки – пешехода. Их здоровью причинен тяжкий вред, - рассказал корреспондент «КП-Екатеринбург» Олег Галимов с места происшествия.

Судя по кадрам, байкер работал в службе доставки. На тротуаре осталась его термосумка.

Как рассказали «КП-Екатеринбург» в Госавтоинспекции города, на месте находятся автоинспекторы и выясняют обстоятельства аварии.