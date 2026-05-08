Пнул сотрудницу полиции в живот: вахтовик попал под «уголовку», но утверждает, что невиновен

Инцидент произошел еще в декабре 2025 года

Житель Каменска-Уральского обвинил сотрудников полиции в превышении должностных полномочий. Мужчина обратился с заявлением в Следственный комитет, однако вскоре он сам окажется на скамье подсудимых. Подробнее - в материале «КП-Екатеринбург».

ПРИСТЕГНУЛИ К КУШЕТКЕ

47-летний Денис Т. живет в Каменске-Уральском, а работает вахтовым методом на одном из заводов в Первоуральске. Во время смен он живет в гостинице. 16 декабря Денис Т. с соседом по номеру выпил пива. После этого они посидели в кафе. Затем мужчины поехали на такси в магазин. Говорят, для того, чтобы купить продукты.

После этого мужчины какое-то время стояли в тамбуре магазина, на улице был сильный мороз. Там их заприметили сотрудники патрульно-постовой службы полиции.

- Мужчинам сказали, что они совершают административное правонарушение, якобы распивают алкоголь. После этого им заломили руки, надели наручники и отвели к патрульной машине. Когда их посадили в автомобиль, они не сопротивлялись, и конфликтов с полицейскими не было, - утверждает в разговоре с «КП-Екатеринбург» юрист Сергей Барсуков, представляющий интересы Дениса Т.

По словам защитника, в отделе полиции с Дениса временно сняли наручники. Во время оформления документов мужчина уронил пачку сигарет и наклонился, чтобы ее поднять.

- После этого на него снова надели наручники, уложили на пол, сильно сдавили грудную клетку и органы дыхания, пристегнули руки и ноги к кушетке. Денис говорил, что наручники были затянуты очень сильно. Он просил их ослабить, но ему отказали. После этого между Денисом и полицейскими произошел словесный конфликт, во время которого Денис действительно ругался матом, потому что ему было больно, - пояснил Сергей Барсуков.

По словам защитника, задержанный просидел пристегнутым к кушетке до утра, затем его поместили в камеру. При этом Денис написал явку с повинной, где подтвердил, что ругался матом в адрес сотрудников полиции.

Утром Дениса вместе с соседом по номеру доставили в Первоуральский городской суд. Им дали им по 10 суток административного ареста за мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП РФ).

СК ЗАВЕЛ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

После того как Денис вышел из-под ареста, его вызвали в Следственный комитет. Там мужчине сообщили, что против него возбуждены уголовные дела по статьям о применении насилия к представителю власти (318 УК РФ) и оскорблении представителя власти (319 УК РФ). Сам Денис также написал заявление на сотрудников полиции, посчитав, что их действия подпадали под статью о превышении должностных полномочий (286 УК РФ).

- Денису оставили ссадины и синяки, но к тому моменту, как он вышел с административного ареста, они уже прошли. В феврале он получил отказ в возбуждении уголовного дела. А в марте, во время обследования, оказалось, что у него консолидирующиеся (заросшие. – Прим.ред.) переломы передних пластин ребер, - поясняет Сергей Барсуков.

Отметим, что медицинские документы есть в распоряжении редакции.

Юрист подал апелляционную жалобу на отказ в возбуждении уголовного дела.

ПНУЛ ДЕВУШКУ-ПОЛИЦЕЙСКУЮ В ЖИВОТ

В пресс-службе в СУ СК по Свердловской области от комментариев по данной теме отказались.

Однако в распоряжении редакции есть постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В нем излагается версия силовиков.

Согласно документу, следствие не нашло признаков преступления в действиях сотрудников полиции. В постановлении также приводятся объяснения самих полицейских.

В тот день на смене были сотрудники по фамилиям Ситников, Волегов и Дороничева. В отношении них провели служебную проверку. Нарушений не выявили.

Из объяснений полицейских следует, что они заметили мужчину, который пил пиво в тамбуре магазина. Когда они подошли и попросили показать документы, он стал вести себя агрессивно и ругаться матом.

- Когда мужчину пытались посадить в патрульный автомобиль, он начал вырываться и активно сопротивляться. К гражданину пришлось применить силу: загнуть руки за спину и надеть наручники. Во время того, как его пытались поместить в специальное отделение полицейской машины, он ударил сотрудницу Дороничеву ногой в живот. Кроме того, когда мужчина уже находился в патрульном автомобиле, он ударил ногой заместителя командира взвода Зуева, - говорится в объяснении одного из сотрудников полиции.

Согласно материалам, Денис продолжил вести агрессивно и в отделе полиции: он выкрикивал оскорбления, отказывался выполнять требования полицейских и пытался сбежать. После этого дебошира пристегнули наручниками к кушетке – чтобы он больше не нападал на силовиков и не крушил мебель.

- Гражданин вел себя неадекватно, оскорблял Волегова и Дороничеву, в том числе из-за их работы. Угрожал насилием, говорил: «Я из тебя фарш сделаю» и «Только отпусти меня, я тебя сразу изобью». Сотрудники воспринимали угрозы всерьез, так как поведение и состояние мужчины показывали, что он действительно может применить силу, - говорится в постановлении.

По словам Сергея Барсукова, сейчас уголовное дело в отношении Дениса находится на завершающей стадии и уже передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

– Во время следствия даже не запросили записи с видеокамер в магазине и у сотрудников полиции, - отмечает юрист.

Отметим, что по 319 статье УК РФ (Публичное оскорбление представителя власти) мужчине могут назначить штраф или исправительные работы. А по 318 статье УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти) Денису грозит реальный срок в колонии – до 5 лет лишения свободы.