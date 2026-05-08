На фото слева Терезии 11 лет, справа -- 100. Фото: из личного архива героини публикации/Максим Комаров

«Мы работали честно и самоотверженно, чтобы поскорее наступил мир», - вспоминает 100-летняя труженица тыла Терезия Ивановна Шеленберг (в девичестве – Кроневальд).

Терезия родилась в Саратове в семье потомственных немцев. Ей было 15 лет, когда началась Великая Отечественная война. В августе 1941 всех немцев Поволжья указом Президиума Верховного Совета СССР сослали в Казахскую Республику, на Алтай, Урал и в Сибирь. Терезию вместе с семьей отправили в село Александровка (Павлодарская область - на севере Казахстана), а спустя год забрали в трудовую армию.

«СТАРАЛИСЬ РАДИ ПОБЕДЫ»

Терезия Кроневальд родилась 12 марта 1926 года. В семье было 10 детей. Терезия – четвертый ребенок. Ее предки переселились в Саратовскую область еще во второй половине XVIII века.

- Родители со мной говорили только на русском языке, а между собой иногда разговаривали на немецком. Ругались тоже на немецком, - с улыбкой вспоминает труженица тыла в разговоре с «КП-Екатеринбург».

Терезия окончила семь классов и мечтала стать врачом. Но этому не суждено было сбыться. После начала Великой Отечественной войны семью Кроневальд в эшелоне №787, в котором было 2,5 тысячи переселенцев, отослали в село Александровка. Там семья жила в небольшом домике. Зимой топили печь сухой травой, а из свекольных и картофельных очисток пекли оладьи, чтобы спастись от голода.

Терезия (вторая слева в переднем ряду)с родителями, братьями и сестрами, 1937 год. Фото: из личного архива героини публикации

В ноябре 1942 года 16-летнюю Терезию и ее 17-летнюю сестру Марусю мобилизовали в трудовую армию в город Бугуруслан (в Оренбургской области).

- Марусю поселили в казарме, а меня в землянке. Через месяц сестру отправили домой, она не смогла работать из-за порока сердца.

Сама же Терезия пробыла в трудовой армии до 31 декабря 1945 года. Работала на объектах Чкаловской и Куйбышевской (ныне Самарской) областей: на кирпичном заводе, каменном карьере, где добывали гравий, копали траншеи для прокладки газопровода и строили Похвистневский сажевый завод. Вспоминать о том времени труженица тыла не любит.

- Спать в землянке было очень холодно. Строем ходили работать. Трудились по 12-14 часов в день. За выполнение нормы давали хлеб, за невыполнение – лишали пайка. Многие не выдерживали – погибали.

При этом, трудармейцы (так неофициально называли работников трудовой армии) старались работать не ради еды и выживания, а ради Победы.

- Работали добросовестно, чтобы помочь стране и чтобы все могли вернуться к мирной жизни. Это то, что помогало нам пережить трудности. Мы поддерживали друг друга, пели песни, делили на всех булку хлеба, научились ценить простые вещи: семью, дружбу, саму жизнь, - говорит труженица тыла.

Фото было сделоно в 1948 году. На нем 22-летняя Терезия с мужем Корнеем. Фото: из личного архива героини публикации

Как рассказывает внучка Терезии Ивановны, несмотря на трудности, от тяжелых трагедий ее бабушку всегда что-то оберегало.

- Бабушка все время вспоминает историю, как их бригада закончила работать на карьере. Только ушла, встала новая бригада. Ушли вглубь скалы, и их завалило навесом, - рассказывает внучка труженицы тыла Юлия.

- Мы откапывали их и плакали, - с горечью добавляет Терезия Ивановна.

«ВОСПИТАЛА 7 ВНУКОВ И 12 ПРАВНУКОВ»

В декабре 1945 года Терезию отправили в город Октябрьск в Башкирии, где она еще год проработала кладовщицей. А в 1947 году, когда девушке был 21 год, она смогла воссоединиться с семьей. К тому времени ее родные переехали из Казахской Республики на Урал и обосновались в Нижнем Тагиле.

Терезия осталась в Нижнем Тагиле, а спустя несколько месяцев встретила своего будущего мужа – Корнея Исаковича Шеленберга.

Корней и Терезия с дочерьми. Фото: из личного архива героини публикации

- Бабушка познакомилась с ним на свадьбе у старшей сестры Полины. Дедушка – голландец, тоже был депортирован и служил в трудовой армии, а к тому моменту уже переехал в Нижний Тагил, где работал сварщиком, - рассказывает внучка Терезии Ивановны. - Так совпало, что на этой свадьбе бабушка спела частушку про сварщика. Дедушка сразу обратил на нее внимание, а пообщавшись, убедился, что она та самая…

Корней долго ухаживал за возлюбленной, а 12 марта 1948 года они поженились. В тот день девушке исполнилось 22 года. В послевоенное время Терезия Шеленберг работала ночной нянечкой, комендантом, кладовщиком, кондуктором.

Любимый танец Терезии и Корнея - вальс. Фото: из личного архива героини публикации

В Нижнем Тагиле супруги Шеленберг жили в доме барачного типа, обзавелись хозяйством, воспитывали четырех дочерей, но в ноябре 1965 года перехали в Свердловск (ныне Екатеринбург), так как супруга Терезии повысили до инструктора по сварке и перевели в столицу Урала.

В 55 лет Терезия Ивановна вышла на пенсию и с тех пор помогала детям с воспитанием внуков, а затем и правнуков. Всего у труженицы тыла три внука и четыре внучки, 6 правнуков и 6 правнучек.

Терезия Ивановна и Корней Исакович с внукам, 1986 год. Фото: из личного архива героини публикации

- Семья – ее главная ценность и главное увлечение, - рассказывает внучка Терезии Ивановны. - Внучек и правнучек она учит быть мудрыми, аккуратными, красиво одеваться, а внуков и правнуков – быть настоящими мужчинами, ответственными и сильными. Раньше мы на все праздники собирались только у бабушки. Она – сердце нашей семьи. Сейчас, в силу возраста, ей тяжело принимать гостей, но все дети, внуки и правнуки к ней тянутся и очень уважают.

Фото: Максим Комаров

За трудовую деятельность в годы войны Терезию Ивановну наградили семью медалями. 12 марта 2026 года Терезии Ивановне исполнилось 100 лет. Большой юбилей отпраздновали в ресторане, где собралась вся семья.

- Несмотря на суровые испытания, которые пришлось преодолеть, мама осталась светлым, добрым и никогда не унывающим человеком, - говорят о труженице тыла ее дети.

Фото: Максим Комаров

Фото: Максим Комаров

