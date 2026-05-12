«С тобой были самые лучшие дни в моей жизни»: 17-летняя студентка оставила таинственное письмо и была найдена мертвой

Девушка выросла в небольшом селе под Каменском-Уральским. Фото: читатель «КП»

В Каменске-Уральском выясняют обстоятельства смерти 17-летней Анастасии (имя изменено – прим.ред). Как стало известно «КП-Екатеринбург», девушка выросла и жила в селе Новоискетское вместе с матерью.

По словам ее молодого человека Егора, девушка часто жаловалась на непростые отношения с матерью. Вечером 9 мая Настя приехала из села в Каменск-Уральский, чтобы вместе с молодым человеком посмотреть праздничный салют. А после осталась ночевать у Егора.

– Мы проснулись в 07:00 утра, так как мой отец должен был прийти с работы. Он не знал, что у меня ночует девушка, – рассказал «КП-Екатеринбург» Егор. – Я хотел вызвать ей такси, до Новоисетского ехать порядка 30 километров. Но она отказалась и сказала, что хочет прогуляться одна. Я удивился, но не стал спрашивать лишнего. Подумал, что она пошла к подругам. Уже потом заметил, что она оставила в моей комнате крестик и очки.

В 10:30 Егору позвонили из полиции, к тому моменту тело Насти уже было найдено неподалеку железнодорожной станции Соцгород. А через полчаса бойфренду пришло сообщение от девушки. Возможно, оно было написано заранее.

– На звонки матери она не отвечала с 9 мая. Меня спросили, кем я прихожусь. В 11:00 пришло сообщение: «Я тебя очень сильно люблю. Правда. Если ты читаешь это, значит – меня уже нет. Живи счастливо. И не вини себя ни в чем, пожалуйста. Я реально очень сильно люблю тебя, коть. Пока. С тобой были самые лучшие дни в моей жизни», – добавил Егор.

Ранее в МСУТ СКР на транспорте воздерживались от комментариев.

