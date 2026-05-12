В отношении сотрудников полиции назначена служебная проверка Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге полицейские Никита З. и Владислав Н. оскорбили инвалида в День Победы. Инцидент произошел в ресторане на улице Академика Парина, о чем рассказала его мама Татьяна Хижнякова.

У юноши расстройство аутистического спектра. Как рассказала Татьяна Хижнякова, которая занимается адаптацией и социализацией людей с РАС, агрессоров это не остановило.

По словам Татьяны Хижняковой, два нетрезвых молодых человека начали угрожать ее сыну. Причина была в том, что он слишком пристально на них смотрел. При попытке Татьяны объяснить, что у юноши инвалидность I группы, достали корочки и представились сотрудниками полиции. При этом, не уточнили подразделение.

- Пообещали, что они «этого так не оставят». Добавили, что «инвалидам и олигофренам» в общественных местах делать нечего. На вопрос, стоит ли позорить честь мундира в такой праздник, сказали, что «не при исполнении» и могут делать все, что заблагорассудится. После чего нападки и оскорбления продолжились, - рассказала Татьяна Хижнякова на своей странице во «Вконтакте».

Мужчины накинулись на инвалида в ресторане вечером в День Победы. Фото: Татьяна Хижнякова

В итоге, ресторан вызвал группу быстрого реагировании и полицию, приехала только ГБР. Татьяна добавила, что к заведению не имеет претензий. На следующий день, 10 мая, мама инвалида обратилась в службу собственной безопасности и внутренних расследований МВД. С ее слов, заявление приняли.

В отделе полиции на улице Фрунзе женщина встретила обоих полицейских. Никита и Владислав вместо извинений спросили у пострадавшей не хочет ли она «поговорить», рассказала Татьяна.

Ее сын испытал серьезный стресс. Сейчас он восстанавливается, но самочувствие все еще не позволяет ему посещать учебу, уточнила мама инвалида. Инцидент прокомментировали «КП-Екатеринбург» в полиции.

- По данному факту начальником УМВД по Екатеринбургу назначено проведение служебной проверки. Информация о том, что в инциденте принимали участие два сотрудника полиции не соответствует действительности. В конфликтной ситуации участвовал один сотрудник. По результатам проверки будет дана самая жесткая оценка произошедшему, - сообщили в отделе по связям со СМИ УМВД Екатеринбургу.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru