На кадрах момент угона автомобиля. Фото: читатель "КП-Екатеринбурга"

В Екатеринбурге вечером 11 мая произошла драка, которую очевидцы сравнили со сценами из боевиков и популярных компьютерных игр. Конфликт начался на улице Пехотинцев, недалеко от супермаркета и конечной автобусной остановки.

По словам свидетелей, местный житель что-то не поделил с двумя своими собеседниками. При этом, как утверждали очевидцы, все трое были пьяные.

Видео: читатель "КП" В Екатеринбурге драка закончилась угоном

- Этот мужчина ударил одного из оппонентов. Тот упал на землю. Его брат вступился за пострадавшего, и в итоге началась драка: двое набросились на одного. Оба пинали, били, а мужик вставал как богатырь, отвечал ударами и кричал, что «мужского в них ноль», — рассказывает «КП-Екатеринбург» очевидец событий.

Разнять троицу помогли неравнодушные прохожие. Они остановили драку, после чего два брата поспешили скрыться.

- Избитый мужчина начал их искать, но никого рядом не было. Тогда он решил подойти к их машине, которая была припаркована у супермаркета. Увидел, что в салоне остался ключ зажигания. Каким-то образом открыл дверь, сел за руль пьяным, подъехал к нам и сказал: «Никакой им машины!» -продолжает очевидец.

В этот момент обидчики угонщика, они же владельцы автомобиля, вернулись к месту ЧП. Тогда дебошир поехал в их сторону.

- Он заехал на тротуар, сбил одного из них! Развернулся, врезался в паллеты у киосков, затем в «Газель», выехал на проезжую часть и просто уехал. Братья побежали за ним по дороге, прям как в GTA , - говорит екатеринбуржец.

Редакция «КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в полицию.

- Информация о происшествии зарегистрирована в отделе полиции № 11. Сотрудники территориального ОВД устанавливают обстоятельства инцидента, а также личности всех его участников, - сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

На данный момент неизвестно, чем закончилась потасовка и вернули ли владельцы свой автомобиль. Также нет информации о том, насколько серьезные травмы получили трое участников конфликта.

