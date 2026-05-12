«Пройти 50 км сможет не каждый»: на Майскую прогулку 2026 ждут 15 000 участников

В воскресенье, 17 мая, в Екатеринбурге пройдет ежегодная Майская прогулка. Она состоится уже в 43 раз. Организаторы рассказали, чего ждать от нее в этом году.

САМЫЙ ДЛИННЫЙ МАРШРУТ – НА 50 КМ

Местом старта и финиша Майской прогулки 2026 станет площадь между стадионом УрФУ и зданием Спортивного комплекса игровых видов спорта на улице Станислава Набойченко, 4/5. Всего на выбор будет четыре маршрута. Самый маленький, на 15 километров, проходит по паркам Екатеринбурга. Участники стартуют с 10:00 до 13:00. Участники пройдут через Харитоновский парк, парк УрГУПС, Исторический сквер. Часть маршрута затронет набережную реки Исеть.

Второй маршрут на 18 километров называется «Шарташская кругосветка». Присоединиться к нему можно будет с 09:00 до 12:00. По словам организаторов, в этом году маршрут полностью оправдывает свое название.

- В этом году участники действительно обойдут вокруг Шарташа. В прошлом году затрагивалась лишь часть озера, - сказал основатель и вдохновитель «Майской прогулки» Виктор Гроховский.

С 08.00 до 11.00 будет проходить старт для участников маршрута «Любилейный Мотив» длиной 33 километра. Участники пройдут через Каменные палатки, западный берег Шарташа, Калиновский лесопарк, озеро Щучье. Далее они поднимутся на гору Лиственная и вернутся обратно через поселок Калиновка, а также восточный и южный берега Шарташа.

Старт самого длинного маршрута «Классика» на 50 км будет проходить с 07.00 до 09.00. До горы Лиственной он повторяет маршрут на 33 километра.

- Под ЕКАДом выходим на горнолыжный комплекс «Гора Лиственная» и там делаем большое кольцо вокруг речки Пышма. Дойдем до Березовских песков и назад вернемся через Калиновку и берег Шарташа, - объяснил Виктор Гроховский. - Мягко говоря, маршрут на 50 километров доступен только профессионалам.

УЧАСТНИКОВ ОПРЫСКАЮТ СРЕДСТВОМ ОТ КЛЕЩЕЙ

Организаторы отмечают, что маршруты вокругы Шарташа идут в основном по дорожкам, на которых клещей нет. Поэтому опасаться кровососов не стоит. Но меры предосторожности все равно будут соблюдены.

- Для участников дистанций в 33 и 50 км будет проводиться опрыскивание ног средством от клещей, чтобы подстраховаться, - сказал Виктор Гроховский.

Организаторы отмечают, что в этом году участникам больше стоит беспокоиться из-за сильной жары, которую обещают к выходным. Также надо опасаться электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.

- Они ездят по тем же дорожкам, по которым пойдут участники, - отметил Виктор Гроховский.

НА КОНТРОЛЬНЫХ ПУНКТАХ ДАДУТ ПОПИТЬ ВОДЫ

Организаторы также напоминают, что на «Майскую прогулку» лучше приходить в удобной обуви и с бутылочкой чистой питьевой воды.

- Питьевой режим надо соблюдать. Если кто-то не возьмет воду из дома, на первом контрольном пункте мы будем раздавать бутылочки с водой. Также мы будем поить участников на каждом контрольном пункте, - объясняет главный судья «Майской прогулки» Андрей Яговкин. – Расстояние между контрольными пунктами иногда составляет до 12 километров. Если не взять бутылочку с собой, то это два часа без воды по жаре – можно получить тепловой удар.

Также участникам рекомендуют не идти быстро и не пытаться никого обогнать. А на маршрут в 50 километров вообще лучше не выходить без серьезной подготовки.

- Пройти маршрут на 50 км дано не каждому. Сначала надо испытать себя на более коротких дистанциях, - напоминает Андрей Яговкин. – Победителем у нас считается каждый, кто пройдет дистанцию до 21.00. Если кто-то решится идти маршрутом в 50 км и в дороге поймет, что сил не хватает, он сможет свернуть на маршрут в 33 км.

К 12 мая о готовности принять участие в «Майской прогулке» заявили 8000 человек. Всего же в этом году организаторы ожидают 15 тысяч участников. Именно столько подготовлено памятных значков. Помогать участникам будут около 300 волонтеров на контрольных пунктах. Также на лесных маршрутах на всех контрольных пунктах будут дежурить врачи либо студенты медицинского института.

- Помимо этого на старте будет дежурить карета скорой помощи с 07:00 до 21:00. Еще две машины медицины катастроф будут находиться на лесных дистанциях, - добавил Андрей Яговкин.

Добавим, что первая Майская прогулка состоялась в 1984 году. По традиции, она проводится в третье воскресенье мая.

