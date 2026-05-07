Общество7 мая 2026 7:19

Отопительный сезон в Екатеринбурге завершат 12 мая

Глава Екатеринбурга назвал дату завершения отопительного сезона
Никита ПРИХОДЬКО
Первые отключения тепла начнутся с 12 мая

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге определены сроки завершения отопительного сезона. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов. Так, первые отключения тепла начнутся с 12 мая.

- На заседании Коллегии Администрации города подписал постановление об окончании отопительного сезона 12 мая. Это единая дата для всего жилого фонда, - написал Алексей Орлов в своих социальных сетях.

По словам градоначальника, отключение тепла начнут традиционно с социальных учреждений. Затем ресурсоснабжающие организации начнут подготовку к следующему отопительному сезону: будут проведены работы по ремонту теплосетей и их техобслуживание.

Напомним, что решение о завершении отопительного сезона администрация Екатеринбурга принимает, когда столбики термометров в городе в течение пяти дней не опускаются ниже +8 градусов. Такой должна быть среднесуточная температура воздуха.