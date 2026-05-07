Испугался за свою семью: лыжник набросился с кулаками на школьника - его отдали под суд

Сначала мужчина находился в СИЗО, потом его отпустили под домашний арест

В Чкаловском райсуде Екатеринбурга началось рассмотрение дела 38-летнего Якова Шушарина, который в январе избил 13-летнего школьника. Напомним, инцидент произошел 17 января на склоне горы Уктус. Властимир катался на снегокате, но в какой-то момент понял, что летит прямо на супружескую пару с ребенком. Он попытался избежать столкновения и завалился в бок, но все равно сшиб с ног женщину. Сразу после этого на него с кулаками накинулся Шушарин.

- В этот день мы с супругой учили нашу дочку кататься на лыжах, ей 4 года. В какой-то момент в супругу влетел молодой человек на снегокате. У меня сложилось впечатление, что он сделал это намеренно, поскольку он даже не крикнул о том, чтобы мы отошли. Я был в состоянии шока, поэтому накинулся на него. Очень испугался за семью, - ранее рассказывал «КП-Екатеринбург» Яков.

Мужчину разыскивали несколько дней. Однако 20 января он сам явился в отдел полиции. Яков сменил имидж: сбрил свои пышные усы и подстригся.

ПЕРЕЛОМ НОСА, ЧЕРЕПНО-МОЗГОВАЯ ТРАВМА

По данным прокуратуры Свердловской области, Шушарин нанес школьнику не менее 11 ударов. Властимир получил закрытую черепно-мозговую травму, в том числе и сотрясение мозга, гематомы, ссадины, перелом носа. Как говорила мама мальчика, в будущем ее сыну придется делать операцию по исправлению носа: сейчас он сильно искривлен.

На лыжника завели уголовное дело по пункту «а» первой части статьи 213 УК РФ (Хулиганство с применением насилия). Позже ему предъявили обвинение по пунктам «в», «д» второй части 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда совершенное в отношении малолетнего, из хулиганских побуждений). С 22 января Шушарин находился в СИЗО. Однако в апреле его выпустили из под ареста под запрет определенных действий.

В ДЕЛЕ ПОЯВИЛСЯ ВТОРОЙ ПОТЕРПЕВШИЙ

Дело Якова Шушарина начали рассматривать 7 мая в Чкаловском районном суде Екатеринбурга. На заседание пришел сам обвиняемый, его защитник и мама. Потерпевшую сторону представлял адвокат. Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Сегодня Шушарину зачитали обвинительное заключение. Свою вину он признал частично.

Родственники Якова отказались общаться с корреспондентом «КП-Екатеринбург».

- Все комментарии будут после приговора, - сказала мама обвиняемого.

Как рассказала «КП-Екатеринбург» Кристина Назырова - мама школьника, в уголовном деле также есть и второй потерпевший. Это друг Властимира - Максим, который в день инцидента катался вместе с ним на снегокате.

- Сейчас они боятся даже сами ходить до школы, потому что опасаются, что с ними могут сделать. Да и я сама переживаю, мне приходится отвозить сына в школу, хотя он раньше самостоятельно добирался на автобусе, - говорит Кристина Назарова. - Хочется, конечно, для Шушарина самого строгого наказания. То, что он сделал - просто ужасно. У сына сейчас головные боли, как я поняла, это последствия черепно-мозговой травмы. Он стоит посещает невролога и ближайшие 2-3 года будет стоять на учете.

Отметим, что по 213 статье УК РФ Якову Шушарину грозит до пяти лет лишения свободы.