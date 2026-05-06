Освобождал Минск, брал Кенигсберг: чемпион UFC навестил ветерана Великой Отечественной войны в Екатеринбурге

Дмитрий Николаевич Суворов поделился с Петром Яном своими воспоминаниями Фото: пресс-служба клуба «Архангел Михаил»

Чемпион UFC, боец клуба «Архангел Михаил», Петр Ян навестил ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Николаевича Суворова, которому в мае исполняется 100 лет, и поздравил его с Днем Победы.

- Вместе с волонтерами центра РМК чемпион UFC привез ветерану подарки и почти час провел с героем за разговорами. Делились воспоминаниями, говорили о спорте, - рассказали в пресс-службе клуба «Архангел Михаил».

Чемпион UFC Петр Ян накануне Дня Победы навестил ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Суворова Фото: пресс-служба клуба «Архангел Михаил»

Дмитрий Николаевич родился в 1926 году в Костромской области. Когда началась Великая Отечественная война, ему было 15. Первые два года войны он трудился в поле – пахал землю, косил сено, собирал урожай. В 17 лет Дмитрий Суворов прошел военную подготовку и был направлен на Третий белорусский фронт. С мая 1944 года он служил военным моторазведчиком.

- До сих пор, как вчера помню запах пороха и гари, - поделился воспоминаниями Дмитрий Николаевич Суворов. - Артподготовка, она в реальности совсем не такая как в фильмах показывают. Видишь горизонт справа, слева, по всему горизонту сотни орудий стреляют, все гремит, все в дыму, разговаривать нельзя – не услышат, и почти два часа так. Как утка, летит снаряд, потом пропадает и распадается на сотни брызг. Ощущение, что по ту сторону ни одного живого места не осталось… А потом наступление: рытвины, воронки… А мы, разведчики, впереди.

Среди наград Дмитрия Николаевича есть медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Фото: пресс-служба клуба «Архангел Михаил»

Дмитрий Николаевич Суворов участвовал в освобождении Минска. На мотоцикле «Харлей» по заданию командира он пробрался в занятый врагом город и нашел безопасную дорогу, по которой затем в Минск вошла 4-я гвардейская танковая бригада. За этот подвиг Дмитрию Суворову присвоили звание «гвардеец».

Картина «Минск. 3 июля 1944 года» художника Валентина Волкова. Дмитрий Суворов стал прообразом мотоциклиста-разведчика в левой части полотна

Этот эпизод в дальнейшем изобразил на своей картине «Минск. 3 июля 1944 года» художник Валентин Викторович Волков. На ней Дмитрия Суворова можно увидеть сидящим на мотоцикле перед колонной советских танков в окружении благодарных жителей Минска, несущих воинам цветы. Сейчас эта картина находится в постоянной экспозиции Национального художественного музея Республики Беларусь.

Добавим, что Дмитрий Суворов также участвовал в освобождении Литвы, разгроме немцев в Восточной Пруссии и взятии Кенигсберга.

Дмитрий Николаевич участвовал в освобождении Минска, Литвы, разгроме немцев в Восточной Пруссии и взятии Кенигсберга Фото: пресс-служба клуба «Архангел Михаил»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«К Академии наук вел подземный ход, а посреди города был котлован с останками немецкого самолета»: история одного портрета и атмосфера послевоенного Минска

Музыковед Ирина Мильто рассказала неизвестное о легендарной картине Валентина Волкова «Минск. 3 июля 1944 года» и атмосфере послевоенного Минска (Подробнее)