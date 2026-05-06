Освобождал Минск, брал Кенигсберг: чемпион UFC навестил ветерана Великой Отечественной войны в Екатеринбурге

Чемпион UFC, боец клуба «Архангел Михаил», Петр Ян навестил ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Николаевича Суворова, которому в мае исполняется 100 лет, и поздравил его с Днем Победы.
- Вместе с волонтерами центра РМК чемпион UFC привез ветерану подарки и почти час провел с героем за разговорами. Делились воспоминаниями, говорили о спорте, - рассказали в пресс-службе клуба «Архангел Михаил».
Дмитрий Николаевич родился в 1926 году в Костромской области. Когда началась Великая Отечественная война, ему было 15. Первые два года войны он трудился в поле – пахал землю, косил сено, собирал урожай. В 17 лет Дмитрий Суворов прошел военную подготовку и был направлен на Третий белорусский фронт. С мая 1944 года он служил военным моторазведчиком.
- До сих пор, как вчера помню запах пороха и гари, - поделился воспоминаниями Дмитрий Николаевич Суворов. - Артподготовка, она в реальности совсем не такая как в фильмах показывают. Видишь горизонт справа, слева, по всему горизонту сотни орудий стреляют, все гремит, все в дыму, разговаривать нельзя – не услышат, и почти два часа так. Как утка, летит снаряд, потом пропадает и распадается на сотни брызг. Ощущение, что по ту сторону ни одного живого места не осталось… А потом наступление: рытвины, воронки… А мы, разведчики, впереди.
Дмитрий Николаевич Суворов участвовал в освобождении Минска. На мотоцикле «Харлей» по заданию командира он пробрался в занятый врагом город и нашел безопасную дорогу, по которой затем в Минск вошла 4-я гвардейская танковая бригада. За этот подвиг Дмитрию Суворову присвоили звание «гвардеец».
Этот эпизод в дальнейшем изобразил на своей картине «Минск. 3 июля 1944 года» художник Валентин Викторович Волков. На ней Дмитрия Суворова можно увидеть сидящим на мотоцикле перед колонной советских танков в окружении благодарных жителей Минска, несущих воинам цветы. Сейчас эта картина находится в постоянной экспозиции Национального художественного музея Республики Беларусь.
Добавим, что Дмитрий Суворов также участвовал в освобождении Литвы, разгроме немцев в Восточной Пруссии и взятии Кенигсберга.
