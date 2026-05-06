Пришли навестить мать: отчим пырнул ножом пасынка в больничной палате - как его наказали

Андрей Быструшкин напал на своего пасынка, поскольку тот отказался ухаживать за матерью. Фото: пресс-служба судов Свердловской области

Суд вынес приговор екатеринбуржцу Андрею Быструшкину, который в декабре 2025 года напал на своего пасынка с ножом. Инцидент произошел в больнице ГКБ №40. Молодой человек и его отчим пришли навестить больную мать. В палате № 311 нейрохирургического корпуса между мужчинами вспыхнул конфликт.

- Отчим просил пасынка ухаживать за матерью. Недопонимание перешло в рукоприкладство. В какой-то момент Быструшкин схватил с тумбочки нож и ударил им оппонента, - сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Пострадавший получил удар в плечо и в грудь. Его экстренно оперировали врачи. Быструшкина задержала охрана больницы и следила за ним до прибытия силовиков. Мужчине также потребовалась медицинская помощь. Нападавшего отправили в СИЗО. Изначально на него завели уголовное дело по покушению на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ).Свою вину мужчина не признавал.

В ходе судебного следствия статью переквалифицировали на более мягкую. Быструшкина обвиняли в умышленном причинении легкого вреда здоровью ( «в» ч.2 ст. 115 УК РФ). 6 мая в Верх-Исетском суде вынесли приговор для мужчины. Его признали виновным, но в колонию отправлять не стали.

- Суд назначил наказание в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяцев, - отметили в пресс-службе судов.

До вступления приговора в полную силу Быструшкин будет находиться под подпиской о невыезде.